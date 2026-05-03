/Rajasthan Crime: पत्नी के प्रेमी के साथ थे अवैध संबंध, लवर के साथ मिलकर पति की कर डाली हत्या

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर के आंवली क्षेत्र में पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों के खूनी अंजाम का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बीती 1 मई 2026 को एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने के बाद, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या का खुलासा कर मृतक की पत्नी और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है.

गला दबाकर की हत्या

कोटा शहर ​पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम (IPS) के मार्गदर्शन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर इस गुत्थी को सुलझाया. जांच में सामने आया कि मृतक और उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. पत्नी के आरोपी देवेश शर्मा के साथ अवैध संबंध थे. इसी के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी देवेश और उसके साथी विष्णु सिंह के साथ मिलकर साजिश रची और पति की गला दबाकर हत्या कर दी.

​पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर बीएनएस (BNS) की धारा 103(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया था. आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने की कोशिश की लेकिन तकनीकी विश्लेषण और कड़ी पूछताछ के आगे वे टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने तीनों मुख्य आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.

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​कोटा शहर की एक और खबर

कोटा शहर के नयापुरा थाना क्षेत्र की नेहरू कॉलोनी में एक युवक पर चाकू और गंडासे से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घायल युवक की पहचान शब्बीर अहमद के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, शब्बीर के भाई का इलाके में कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था. शब्बीर जब भाई से हुए झगड़े के बाद समझाइश करने मौके पर पहुंचा तो हमलावरों ने उस पर चाकू और गंडासे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

हालत गंभीर, MBS में भर्ती

हमले में शब्बीर अहमद बुरी तरह लहूलुहान हो गया। परिजनों ने तुरंत उसे एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी है. सूचना मिलते ही नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया.