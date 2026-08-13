/स्कूल से बाहर निकला ही था 10वीं का छात्र, तभी युवक ने पकड़कर चाकू से कर दिया ताबड़तोड़ हमला

Rajasthan Crime News: कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे 10वीं कक्षा के छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया. बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते एक युवक छात्र को स्कूल से कुछ दूर ले गया और वहां उसके पैरों पर चाकू से कई वार किए. हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे परिजन और स्कूल स्टाफ न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

स्कूल से बाहर निकलते ही छात्र को ले गया युवक

जानकारी के अनुसार, छात्र फरदीन कोटा के अनंतपुरा इलाके के एक निजी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता है. गुरुवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह बाहर निकला था. इसी दौरान एक युवक उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे स्कूल से कुछ दूरी पर ले गया. इसके बाद आरोपी ने अचानक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया.

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पुरानी रंजिश में किया चाकू से हमला

परिजनों के मुताबिक, आरोपी और छात्र के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. इसी पुरानी रंजिश के चलते युवक ने फरदीन पर हमला किया. आरोपी ने छात्र के पैरों पर चाकू से कई वार किए. अचानक हुई इस घटना से आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. हमला करने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला.

स्कूल स्टाफ ने परिजनों को दी जानकारी

हमले के बाद छात्र को गंभीर हालत में देखकर अन्य छात्रों और स्कूल स्टाफ ने उसके परिवार को सूचना दी. जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे. इसके बाद स्कूल स्टाफ और परिवार के लोग घायल छात्र को इलाज के लिए न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए. फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है.

दो दिन पहले ही कराया था स्कूल में एडमिशन

छात्र के परिजन शेरू खान ने बताया कि फरदीन का इसी निजी स्कूल में सिर्फ दो दिन पहले ही एडमिशन कराया गया था. गुरुवार को दोपहर की छुट्टी के समय वह स्कूल से बाहर आया था. इसी दौरान युवक उसे अपने साथ कुछ दूरी पर ले गया और उस पर चाकू से हमला कर दिया. परिवार के मुताबिक, उन्हें इस तरह की वारदात की उम्मीद नहीं थी.

पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश

घटना की सूचना मिलने के बाद अनंतपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल छात्र और उसके परिजनों से घटना की जानकारी ली. पुलिस अब आरोपी की पहचान और उसके संभावित ठिकानों का पता लगाने में जुटी है. वारदात के पीछे पुरानी रंजिश से जुड़े विवाद की भी जांच की जा रही है.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के साथ आरोपी की तलाश की जा रही है. आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि हमले से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आ सके. फिलहाल घायल छात्र अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है. पुलिस आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.