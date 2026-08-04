/Jeevansathi ऐप पर मिला 'फर्जी दिल्ली पुलिस SI'! शादी का झांसा देकर लूटी इज्जत और लाखों की दौलत

Rajasthan Crime News: कोटा में जीवनसाथी ऐप के जरिए दोस्ती कर शादी का झांसा देने और लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने खुद को दिल्ली पुलिस का सब-इंस्पेक्टर बताकर युवती का भरोसा जीता. इसके बाद शादी का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और अलग-अलग बहाने बनाकर नकदी, सोने के जेवर और कार भी अपने नाम करवा ली. काफी समय से फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार नयापुरा थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से दबोच लिया.

खुद को बताया दिल्ली पुलिस का एसआई

कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. गिरफ्तार आरोपी रितिक कम्बोज पुत्र उमेश कम्बोज उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने जीवनसाथी ऐप पर फर्जी पहचान बनाकर खुद को स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुआ दिल्ली पुलिस का सब-इंस्पेक्टर बताया था.

Add Zee News as a Preferred Source

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, ऐप पर बातचीत के दौरान दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ी. आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाया और इसी बहाने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए. बाद में जब युवती ने शादी की बात की तो आरोपी लगातार बहाने बनाने लगा और उसे अलग-अलग तरीकों से अपने झांसे में रखता रहा.

मेडिकल के नाम पर ठगे लाखों रुपये

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने दिल्ली पुलिस के मेडिकल और अन्य औपचारिकताओं का बहाना बनाकर युवती से करीब 5 से 10 लाख रुपये नकद ले लिए. इतना ही नहीं, उसने करीब 15 तोला सोने के जेवर भी हासिल कर लिए. आरोपी ने युवती के नाम पर एक स्विफ्ट कार भी खरीदवा ली और उसका फायदा उठाया.

बार-बार बदल रहा था ठिकाना

मामला दर्ज होने के बाद नयापुरा थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की, लेकिन वह लगातार अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी. उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

पूछताछ में जुटी पुलिस

थानाधिकारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम अब आरोपी से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी की रकम और जेवर कहां हैं. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी ने इसी तरह किसी और को भी अपना शिकार तो नहीं बनाया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं.