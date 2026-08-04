Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /Jeevansathi ऐप पर मिला 'फर्जी दिल्ली पुलिस SI'! शादी का झांसा देकर लूटी इज्जत और लाखों की दौलत

Jeevansathi ऐप पर मिला 'फर्जी दिल्ली पुलिस SI'! शादी का झांसा देकर लूटी इज्जत और लाखों की दौलत

Rajasthan News: कोटा में जीवनसाथी ऐप पर खुद को दिल्ली पुलिस का एसआई बताकर युवती को शादी का झांसा देने, दुष्कर्म करने और 5 से 10 लाख रुपये, 15 तोला सोना व स्विफ्ट कार ठगने के आरोपी रितिक कम्बोज को नयापुरा थाना पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rajendra Sharma
Published:Aug 04, 2026, 03:32 PM IST | Updated:Aug 04, 2026, 03:32 PM IST
Jeevansathi ऐप पर मिला 'फर्जी दिल्ली पुलिस SI'! शादी का झांसा देकर लूटी इज्जत और लाखों की दौलत
Image Credit: कोटा में दिल्ली पुलिस का फर्जी SI बनकर लूट और दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार.

Rajasthan Crime News: कोटा में जीवनसाथी ऐप के जरिए दोस्ती कर शादी का झांसा देने और लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने खुद को दिल्ली पुलिस का सब-इंस्पेक्टर बताकर युवती का भरोसा जीता. इसके बाद शादी का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और अलग-अलग बहाने बनाकर नकदी, सोने के जेवर और कार भी अपने नाम करवा ली. काफी समय से फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार नयापुरा थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से दबोच लिया.

खुद को बताया दिल्ली पुलिस का एसआई
कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. गिरफ्तार आरोपी रितिक कम्बोज पुत्र उमेश कम्बोज उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने जीवनसाथी ऐप पर फर्जी पहचान बनाकर खुद को स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुआ दिल्ली पुलिस का सब-इंस्पेक्टर बताया था.

Add Zee News as a Preferred Source

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म
पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, ऐप पर बातचीत के दौरान दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ी. आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाया और इसी बहाने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए. बाद में जब युवती ने शादी की बात की तो आरोपी लगातार बहाने बनाने लगा और उसे अलग-अलग तरीकों से अपने झांसे में रखता रहा.

मेडिकल के नाम पर ठगे लाखों रुपये
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने दिल्ली पुलिस के मेडिकल और अन्य औपचारिकताओं का बहाना बनाकर युवती से करीब 5 से 10 लाख रुपये नकद ले लिए. इतना ही नहीं, उसने करीब 15 तोला सोने के जेवर भी हासिल कर लिए. आरोपी ने युवती के नाम पर एक स्विफ्ट कार भी खरीदवा ली और उसका फायदा उठाया.

बार-बार बदल रहा था ठिकाना
मामला दर्ज होने के बाद नयापुरा थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की, लेकिन वह लगातार अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी. उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

पूछताछ में जुटी पुलिस
थानाधिकारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम अब आरोपी से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी की रकम और जेवर कहां हैं. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी ने इसी तरह किसी और को भी अपना शिकार तो नहीं बनाया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

जयपुर में बुआ बनी भरोसे की शिकार! प्रेमी के साथ मिलकर भतीजी ने उतारा मौत के घाट

भाई निकला चोरी का मास्टरमाइंड! जमीन विवाद में रची 50 लाख के जेवर उड़ाने की साजिश

बेटे और बहू ने छीन ली पेंशन, पोता कुल्हाड़ी से मारने की धमकी देता है! बुजुर्ग दंपती ने रोते-बिलखते हुए IG से की शिकायत

ट्रेंडिंग न्यूज़

विदेश में नौकरी का झांसा, बनाते थे 'साइबर गुलाम', राजस्थान पुलिस ने किया अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश, 5 दबोचे

जयपुर में थम नहीं रहा बारिश का दौर, झमाझम बारिश से आज भी इन इलाकों में भर सकता पानी, जानें बाकी संभागों का हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने बदली करवट, इन जिलों में आंधी-बारिश और वज्रपात की चेतावनी

UGC नियमों के विरोध में, श्री राजपूत करणी सेना की रैली, जयपुर में भारी ट्रैफिक जाम

Churu: सालासर से लौट रहे परिवार पर टूटा दर्द का कहर! पुलिया पर पलटी गाड़ी, 3 की मौत

Jhunjhunu Weather : घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम अपडेट, झुंझुनू में अगले कुछ घंटे रहेंगे भारी

तड़के जोधपुर में बड़ा हादसा, सोते परिवार पर गिरी छत, मासूम ने तोड़ा दम, 4 लोग गंभीर घायल

उदयपुर मां-बेटी हत्याकांड का खुलासा! धर्म का बेटा बन जीता भरोसा, संपत्ति नहीं मिली तो रची खौफनाक साजिश

JEN पेपर लीक मामले में एक्शन, सहायक इंजीनियर अतुल मीणा हुआ गिरफ्तार, माफिया से 25 लाख में हुई थी डील!

भाई निकला चोरी का मास्टरमाइंड! जमीन विवाद में रची 50 लाख के जेवर उड़ाने की साजिश

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर प्यार का जाल... 9वीं की छात्रा के साथ जो हुआ, जानकर कांप उठेंगे आप!

फिर भीगेगा राजस्थान, 22 जिलों में अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ होगी तूफानी बारिश!

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

सरकार को कर्मचारियों का अल्टीमेटम! मांगें नहीं मानीं तो पूरे राजस्थान में होगा बड़ा आंदोलन

सवाई माधोपुर के सरकारी स्कूल में फिर बवाल, इस बार छात्रों ने शिक्षक पर मारपीट का लगाया आरोप

बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरा सोना-चांदी का भाव, जानें आज 4 अगस्त को राजस्थान में किस रेट बिकेगा गोल्ड-सिल्वर

Jhunjhunu: पुलिस आई तो बेड में घुस गया ठग, कपड़ों के नीचे गया छिप

डूंगरपुर में बड़े भाई ने सरिए से छोटे भाई की ली जान, आरोपी फरार

बारिश से पानी-पानी हुआ सीकर, नीमकाथाना में मेहरबान हुआ मानसून, घरों में जलभराव

चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार की कीमतों में बदलाव! जानें ताजा रेट

JCB से खेत में घुसकर फसल नष्ट करने का आरोप, पूर्व विधायक और भतीजे के खिलाफ FIR

बेटे और बहू ने छीन ली पेंशन, पोता कुल्हाड़ी से मारने की धमकी देता है! बुजुर्ग दंपती ने रोते-बिलखते हुए IG से की शिकायत

राजस्थान में फिर बन रहा नया मानसूनी सिस्टम, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

निकाय-पंचायत चुनाव से पहले मंड्रेला में खत्म हुई BJP नेताओं की अनबन, एक मंच पर फिर थामा साथ

व्हाट्सएप पर मैसेज भेज बुलाया, फिर रची लूट की साजिश! अलवर में गुजरात के व्यापारी से खौफनाक वारदात

सवाई माधोपुर में बदलने वाला है मौसम, गरज-चमक के साथ होगी ताबड़तोड़ बारिश! ऑरेंज अलर्ट जारी

घर बैठे करें कमाई, राजस्थान की महिलाओं के लिए 8 हजार से ज्यादा नौकरी, जानें कैसे करें अप्लाई

स्कूल बैग में बंद कर कचरे के ढेर में फेंकी गयी लाडो, राजस्थान शर्मसार है

डीग में थप्पड़ का बदला मौत, बेटी के सामने मां को मारी गोली

जयपुर में बुआ बनी भरोसे की शिकार! प्रेमी के साथ मिलकर भतीजी ने उतारा मौत के घाट

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं? पहले पढ़ लें जयपुर के आज के ताजा रेट, बाद में न हो पछतावा

कांवड़ियों को पानी पिला रहे ट्रक में जा घुसी मिनी बस, दो यात्रियों की हालत गंभीर, 25 यात्री घायल

सीकर में चला पीला पंजा, 80 फीट सड़क के लिए 186 अतिक्रमणों पर कड़ी कार्रवाई

राजस्थान में मानसून का डबल अटैक! 22 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

जयपुर में लिफ्ट में बैंक मैनेजर के सिर पर रख दी पिस्टल, मिनटों में लूटकर फरार, कांप उठी साथ खड़ी युवती!

पाकिस्तान से ड्रोन में आती थी हेरोइन और विदेशी हथियार, बीकानेर पुलिस ने खोला सरहद पार का काला कारनामा

TAGS:
Rajasthan Crime
Rajasthan news
Kota News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jeevansathi ऐप पर मिला 'फर्जी दिल्ली पुलिस SI'! शादी का झांसा देकर लूटी इज्जत और लाखों की दौलत
2
3
4
5