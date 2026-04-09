Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

कोटा में 12 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म, महिला टीचर समेत 3 पर POCSO में केस दर्ज

Rajasthan Crime: रामगंजमंडी शहर में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ बहला-फुल्लाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म करने और इस पूरे कृत्य में कोचिंग संचालिका की मिलीभगत का आरोप लगा है. 

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 09, 2026, 08:36 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 08:36 PM IST

Trending Photos

पाली-जालोर के लोगों की बड़ी खुशखबरी! दिल्ली के लिए मिली सीधी ट्रेन, टाइम टेबल कर लें नोट
7 Photos
Pali news

पाली-जालोर के लोगों की बड़ी खुशखबरी! दिल्ली के लिए मिली सीधी ट्रेन, टाइम टेबल कर लें नोट

दुनिया के सपनों में शामिल राजस्थान की यह जगह, जिसे देखकर चीन भी रह जाता है दंग!
6 Photos
Rajasthan news

दुनिया के सपनों में शामिल राजस्थान की यह जगह, जिसे देखकर चीन भी रह जाता है दंग!

अर्श से फर्श पर आकर गिरे सोना-चांदी के भाव! जानें जयपुर में क्या हैं गोल्ड-सिल्वर रेट
7 Photos
Gold Silver Price

अर्श से फर्श पर आकर गिरे सोना-चांदी के भाव! जानें जयपुर में क्या हैं गोल्ड-सिल्वर रेट

राजस्थान में बारिश पर लगा ब्रेक! अगले 3-4 दिनों में गर्मी तेज होने की चेतावनी
6 Photos
Rajasthan Weather update

राजस्थान में बारिश पर लगा ब्रेक! अगले 3-4 दिनों में गर्मी तेज होने की चेतावनी

कोटा में 12 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म, महिला टीचर समेत 3 पर POCSO में केस दर्ज

Kota Crime News: रामगंजमंडी शहर से एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था और समाज दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ कथित तौर पर बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किए जाने और इस पूरी घटना में कोचिंग संचालिका की भूमिका होने के आरोप लगे हैं.

पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी, उसके एक साथी और कोचिंग चलाने वाली महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

परिजनों के अनुसार, उनकी बेटी कक्षा 8 की छात्रा है और वह स्थानीय एक कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाती थी. आरोप है कि पिछले करीब 8 महीनों से जितेश नाम का युवक छात्रा का पीछा कर रहा था. इस दौरान उसने धीरे-धीरे छात्रा से संपर्क बनाने की कोशिश की. चार दिन पहले जब छात्रा को धानमंडी क्षेत्र में संदिग्ध हालात में देखा गया, तब परिजनों को शक हुआ. घर लाकर सख्ती से पूछताछ करने पर छात्रा ने पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

छात्रा ने पुलिस को बताया कि 1 अप्रैल को आरोपी जितेश अपने साथी विजय के साथ उसे दर्शन कराने के बहाने बाइक पर बैठाकर ले गया. लेकिन उसे तय जगह पर ले जाने के बजाय एक सुनसान स्थान पर ले जाया गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती की गई. इस दौरान आरोपी के साथी ने भी सहयोग किया. मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया है. पीड़िता का कहना है कि उसकी कोचिंग संचालिका की भूमिका भी संदिग्ध रही है. आरोप है कि वह आरोपी से फोन पर छात्रा की बात करवाती थी. साथ ही कोचिंग में छात्राओं से घर के काम जैसे झाड़ू-पोछा करवाने और मना करने पर प्रताड़ित करने की बात भी सामने आई है.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपों की जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news