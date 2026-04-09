कोटा में 12 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म, महिला टीचर समेत 3 पर POCSO में केस दर्ज

Kota Crime News: रामगंजमंडी शहर से एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था और समाज दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ कथित तौर पर बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किए जाने और इस पूरी घटना में कोचिंग संचालिका की भूमिका होने के आरोप लगे हैं.

पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी, उसके एक साथी और कोचिंग चलाने वाली महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

परिजनों के अनुसार, उनकी बेटी कक्षा 8 की छात्रा है और वह स्थानीय एक कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाती थी. आरोप है कि पिछले करीब 8 महीनों से जितेश नाम का युवक छात्रा का पीछा कर रहा था. इस दौरान उसने धीरे-धीरे छात्रा से संपर्क बनाने की कोशिश की. चार दिन पहले जब छात्रा को धानमंडी क्षेत्र में संदिग्ध हालात में देखा गया, तब परिजनों को शक हुआ. घर लाकर सख्ती से पूछताछ करने पर छात्रा ने पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

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छात्रा ने पुलिस को बताया कि 1 अप्रैल को आरोपी जितेश अपने साथी विजय के साथ उसे दर्शन कराने के बहाने बाइक पर बैठाकर ले गया. लेकिन उसे तय जगह पर ले जाने के बजाय एक सुनसान स्थान पर ले जाया गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती की गई. इस दौरान आरोपी के साथी ने भी सहयोग किया. मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया है. पीड़िता का कहना है कि उसकी कोचिंग संचालिका की भूमिका भी संदिग्ध रही है. आरोप है कि वह आरोपी से फोन पर छात्रा की बात करवाती थी. साथ ही कोचिंग में छात्राओं से घर के काम जैसे झाड़ू-पोछा करवाने और मना करने पर प्रताड़ित करने की बात भी सामने आई है.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपों की जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके.

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