कोटा का सांगोद गोलियों से दहला, हिस्ट्रीशीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुई फायरिंग

Kota Crime News: कोटा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे खाकी पर भी गोली चलाने से नहीं कतरा रहे. ताज़ा मामला कोटा ग्रामीण के सांगोद इलाके का है, जहां एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाश ने फायरिंग कर दी. शुक्रवार रात हुई इस घटना के बाद पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया है. दोनों तरफ से हुई फायरिंग के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया.

कोटा के सांगोद में शुक्रवार रात गोलियों की आवाज से सनसनी फैल गई. दरअसल, कोटा शहर और ग्रामीण पुलिस की एक संयुक्त टीम हार्डकोर अपराधी और हिस्ट्रीशीटर ''आदिल मिर्जा'' की तलाश कर रही थी. पुलिस को खुफिया इनपुट मिला था कि आदिल सांगोद क्षेत्र के किशनपुरा गांव में छिपा हुआ है. सूचना पुख्ता होने पर पुलिस टीम ने रात करीब 8 बजे गांव में दबिश दी.

पुलिस को देखते ही बदमाश आदिल मिर्जा ने खुद को घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई इस फायरिंग में एक गोली पुलिस की गाड़ी पर भी जा लगी. राहत की बात यह रही कि इस हमले में कोई भी पुलिसकर्मी या आम नागरिक घायल नहीं हुआ. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, लेकिन गांव के खुले इलाके और रात के घने अंधेरे का फायदा उठाकर हिस्ट्रीशीटर मौके से फरार हो गया.

घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके में नाकाबंदी करवाई गई है. भारी पुलिस बल किशनपुरा और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहा है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपी आदिल मिर्जा उनकी गिरफ्त में होगा.

इससे पहले दो दिन भी पहले भी एक प्रॉपर्टी डीलर पर चलाई गईं थी गोलियां

कैथून–सांगोद मुख्य सड़क पर खेड़ारामपुर चौराहे के पास स्थित शिवाजी नगर कॉलोनी में गुरुवार दोपहर करीब ढाई बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बाइक पर सवार कुछ युवकों ने कैथून निवासी प्रॉपर्टी डीलर अब्दुल कदीर और उनके बेटे यामीन हुसैन पर गोलियां चला दीं. अचानक हुई फायरिंग की आवाज से आसपास मौजूद लोग सहम गए. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को भी गोली नहीं लगी.

घटना के बारे में प्रॉपर्टी डीलर अब्दुल कदीर ने बताया कि वह खेड़ारामपुर चौराहे पर आकाशवाणी के सामने स्थित शिवाजी नगर की आवासीय कॉलोनी में अपने बेटे यामीन हुसैन और एक कर्मचारी के साथ खड़े होकर बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान तीन युवक बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के उन पर फायरिंग शुरू कर दी. सौभाग्य से सभी गोलियां निशाने से चूक गईं और किसी को नुकसान नहीं हुआ. अब्दुल कदीर का कहना है कि हमलावरों ने उन्हें और उनके बेटे को जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाईं.

