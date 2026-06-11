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1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

Rajasthan News: कोटा पुलिस ने बहुचर्चित चंद्रेसल मठ महंत देवानंद हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया कि 750 बीघा जमीन और करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे की लड़ाई में हत्या की साजिश रची गई. पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता संतोष राय समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अन्य आरोपी फरार हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 11, 2026, 09:58 PM|Updated: Jun 11, 2026, 09:58 PM
1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने
Image Credit: Kota Crime News Chandresal Math

Kota News: बहुचर्चित चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद हत्याकांड की गुत्थी कोटा शहर पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस जांच में सामने आया है कि मठ की करोड़ों रुपये की संपत्ति और ट्रस्ट पर नियंत्रण की लड़ाई में महंत के विरोधी गुट के कथित अध्यक्ष ने ही हत्या की साजिश रची थी. पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि बोरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित चंद्रेसल मठ में 5 जून की रात महंत देवानंद की हत्या कर दी गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, तीन डीवाईएसपी, सात पुलिस निरीक्षकों तथा करीब 100 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष टीम गठित की गई. साइबर सेल, डीएसटी, एफएसएल, डॉग स्क्वॉड और विभिन्न थाना पुलिस की मदद से जांच को आगे बढ़ाया गया.

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पुलिस जांच में सामने आया कि लगभग 1100 वर्ष पुराने चंद्रेसल मठ के नाम करीब 750 बीघा भूमि और बैंक खातों में लगभग 4.33 करोड़ रुपये जमा हैं. महंत देवानंद द्वारा नई कार्यकारिणी के गठन और उसे कानूनी मान्यता दिलाने के प्रयास किए जा रहे थे. इसी को लेकर पुरानी कार्यकारिणी से विवाद चल रहा था. जांच में सामने आया कि अधिवक्ता संतोष कुमार राय स्वयं को पुरानी कार्यकारिणी का कार्यकारी अध्यक्ष बताकर ट्रस्ट और मठ के संचालन पर नियंत्रण चाहता था. पुलिस के अनुसार वह मठ की जमीन और आर्थिक संसाधनों पर कब्जा जमाने की योजना बना रहा था.

देवानंद महाराज का बढ़ता प्रभाव और नई कार्यकारिणी के गठन के प्रयास संतोष राय को खटक रहे थे. इसी कारण उसने महंत को रास्ते से हटाने की साजिश रची. पुलिस के मुताबिक संतोष राय ने आदित्य वर्मा नामक बदमाश को एक लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या की योजना बनाई. आदित्य वर्मा ने इस साजिश में अंकित बैरवा, पुष्पेंद्र सिंह उर्फ प्रिंस और एक अन्य साथी को शामिल किया.

जांच में सामने आया कि 1 जून को संतोष राय स्वयं आदित्य वर्मा को चंद्रेसल मठ लेकर गया था और उसे मठ की भौतिक स्थिति, प्रवेश मार्ग तथा महंत देवानंद की दिनचर्या की जानकारी दी थी. वहीं शक से बचने के लिए 2 जून को वह जयपुर में पैर की सर्जरी के बहाने अस्पताल में भर्ती हो गया.

पुलिस के अनुसार 5 जून की रात आरोपी दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर मठ पहुंचे. उन्होंने पहले नंदनवन महाराज के कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी ताकि वे बाहर नहीं निकल सकें. इसके बाद आरोपी देवानंद महाराज के कमरे में घुसे और उन पर चाकू से हमला कर दिया. हमले के दौरान महंत ने जान बचाने के लिए कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल महंत को एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना स्थल एकांत क्षेत्र में होने और आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होने के कारण यह मामला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर तंत्र, साइबर विश्लेषण और गहन पूछताछ के आधार पर मामले का खुलासा किया.

पुलिस ने इस मामले में मुख्य षड्यंत्रकर्ता संतोष कुमार राय तथा वारदात में शामिल पुष्पेंद्र सिंह उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. वहीं मुख्य शूटर आदित्य वर्मा, अंकित बैरवा और अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले के खुलासे में एसआईटी, साइबर सेल और डीएसटी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही. विशेष रूप से साइबर सेल के कांस्टेबल लक्ष्मण और सुनील चंदेल ने आरोपियों की पहचान और ट्रेसिंग में अहम योगदान दिया.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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