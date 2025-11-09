₹60 हजार के लिए मां-बेटी की गला दबाकर हत्या! कोटा डबल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा

Kota Double Murder Case: राजस्थान के कोटा जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस के अनुसार जिले के आरकेपुरम थाना क्षेत्र के रोजड़ी इलाके में मां-बेटी की निर्मम हत्या महज ₹60 हजार के लिए की गई. पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है.

पुलिस अधीकक्षक ने किया खुलासा

पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मृतका ज्योति वैष्णव ने मुख्य आरोपी प्रदीप वैष्णव से ₹60 हजार उधार लिए थे. रुपए वापस नहीं करने पर आरोपी ने अपने साथियों भारत सहरिया और राजू के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.

घटना 7 नवंबर की दोपहर की

घटना 7 नवंबर की दोपहर की है, जब तीनों आरोपी रोजड़ी स्थित ज्योति के घर पहुंचे. विवाद बढ़ने पर प्रदीप ने गुस्से में ज्योति की गला दबाकर हत्या कर दी. इसी दौरान ज्योति की आठ वर्षीय बेटी पलक स्कूल से घर लौटी. उसने मां को मृत देखकर शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसकी भी गला दबाकर हत्या कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हत्या के बाद चोरी कर मौके से हुए फरार

हत्या के बाद आरोपी घर से मोबाइल फोन और कुछ आभूषण लेकर मौके से फरार हो गए. देर शाम जब ज्योति का पति भगवान वैष्णव घर लौटा तो उसने दोनों को अचेत हालत में पाया. आनन-फानन में उन्हें कोटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने कई टीमें गठित कर सुलझाई गुत्थी

इस सनसनीखेज हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित कीं. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुकुंदरा के जंगलों से प्रदीप वैष्णव और भारत सहरिया को गिरफ्तार कर लिया. उनसे पूछताछ में हत्या की पूरी वारदात सामने आई. तीसरे आरोपी राजू की तलाश जारी है. घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया. मृतका के परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है. पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-