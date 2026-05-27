/कोटा में कार से निकले ढाई करोड़! पुलिस चेकिंग में खुला करोड़ों का काला खेल

Kota News: कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से करीब ढाई करोड़ रुपए की संदिग्ध नकदी जब्त की है. यह कार्रवाई चेचट थाना पुलिस ने की, जहां जांच के दौरान कार की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में कैश मिला. रकम मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी.

पुलिस ने कार में सवार दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल जब्त की गई राशि के स्रोत और इस्तेमाल को लेकर जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम कहां से लाई गई थी और इसे कहां ले जाया जा रहा था.

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कोटा ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई

XUV कार से 2 करोड़ 24 लाख रुपए जब्त, दो संदिग्ध हिरासत में एक संदिग्ध XUV 300 कार से 2 करोड़ 24 लाख रुपए बरामद किए हैं. पुलिस ने कार सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण सुजीत शंकर ने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों, मादक पदार्थों और अवैध शराब तस्करी की रोकथाम के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा और वृताधिकारी रामगंजमंडी घनश्याम मीणा के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन किया गया.

टीम में प्रोबेशनर आरपीएस अंकित कुड़ी, चेचट थानाधिकारी उत्तम सिंह सहित पुलिस जाप्ता शामिल था. टीम को चेचट थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग और नाकाबंदी के निर्देश दिए गए थे.

पुलिस टीम ने 8 लाइन तिराया मोडक रोड पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की. इसी दौरान एक संदिग्ध XUV 300 कार नंबर GJ02EC1561 मोडक रोड से चेचट की तरफ आती दिखाई दी. पुलिस ने वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने कार की रफ्तार बढ़ा दी. इस पर पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आगे बैरिकेड लगाकर कार को रुकवाया और उसमें सवार दोनों व्यक्तियों को डिटेन कर लिया.

पूछताछ के दौरान दोनों संदिग्ध कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. संदेह होने पर पुलिस ने कार की गहन तलाशी ली. तलाशी के दौरान चालक और खलासी सीट के नीचे बनाए गए दो गुप्त बॉक्सों से कुल 2 करोड़ 24 लाख रुपए बरामद हुए. पुलिस ने नकदी को जब्त कर लिया और दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर अग्रिम जांच शुरू कर दी है. इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल दिनेश और कांस्टेबल राजेंद्र की विशेष भूमिका रही. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम कहां से लाई जा रही थी और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाना था.