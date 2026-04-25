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दूल्हा नहीं पसंद था… इसलिए करवा दी हत्या! मंगेतर समेत 4 गिरफ्तार, कोटा में खौफनाक साजिश का पर्दाफाश

Rajasthan Crime  News: कोटा ग्रामीण में धर्मेंद्र सेन हत्याकांड का पुलिस ने 3 दिन में खुलासा किया. मंगेतर दीक्षा और उसके परिवार ने शादी से नाराज होकर 10 हजार में सुपारी देकर हत्या करवाई. 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार, तलाश जारी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported by Rajendra Sharma
Published: Apr 25, 2026, 10:37 PM|Updated: Apr 25, 2026, 10:37 PM
दूल्हा नहीं पसंद था… इसलिए करवा दी हत्या! मंगेतर समेत 4 गिरफ्तार, कोटा में खौफनाक साजिश का पर्दाफाश
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Kota News: कोटा ग्रामीण के इटावा थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज युवक धर्मेंद्र सेन की दिल दहलाने वाले हत्याकांड का पुलिस ने महज तीन दिन में पर्दाफाश कर दिया है. इस मामले में मृतक की मंगेतर और उसके ससुराल पक्ष द्वारा रची गई साजिश थी क्योंकि मंगेतर दीक्षा को युवक धर्मेंद्र पसंद नहीं करती थी. पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है.

इटावा डीएसपी ओमप्रकाश सरावग ने बताया कि 22 अप्रैल 2026 को दौलतपुरा निवासी धर्मेन्द्र सैन के साथ मारपीट के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई. जांच में सामने आया कि मृतक की मंगेतर दीक्षा सैन और उसके परिवारजन इस शादी से खुश नहीं थे. उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से धर्मेन्द्र को शादी की खरीददारी और अंगूठी का नाप दिलाने के बहाने इटावा बुलाया.

मौके की जानकारी लगातार जिन आरोपियों को सुपारी दी मुकट गुर्जर और उसके साथियों को दी . मृतक के साले को साथ भेजा ओर किस ओर जा रहे यह आरोपियों तक पहुंचाई जाती रही. सुनसान कच्चे रास्ते पर पहले से मौजूद बदमाशों ने धर्मेन्द्र पर लकड़ी और पाइप से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई.

इस हत्या की साजिश करीब 8 दिन पहले रची गई थी. आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए मंगेतर दीक्षा ने 10 हजार रुपये में सुपारी दी थी. पुलिस ने इस मामले में मुकुट गुर्जर, धर्मेन्द्र उर्फ धर्मराज मीणा, जोधराज सैन और दीक्षा सैन को गिरफ्तार किया है. वहीं, चेतन सैन और हेमन्त सैन अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है.

थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने साइबर और डीएसटी की मदद से तकनीकी साक्ष्य जुटाए और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर आरोपियों को दबोच लिया.
फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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