झालावाड़ में बड़ा फर्जीवाड़ा! ई-मित्र संचालक ने फोटोशॉप से रचा घोटाला, खुलासा सुन आप दंग रह जाएंगे

Rajasthan News: झालावाड़ के अकलेरा में ईमित्र संचालक रोशन सिंह ने फोटोशॉप से दस्तावेज फर्जी बनाकर खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने का प्रयास किया. ग्रामीणों से पैसे भी वसूले. शिकायत पर उसका लाइसेंस रद्द कर पुलिस जांच शुरू कर दी गई.

Published: Sep 16, 2025, 08:45 PM IST | Updated: Sep 16, 2025, 08:45 PM IST

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के अकलेरा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना में फर्जी तरीके से नाम जोड़ने के प्रयास का मामला उजागर हुआ है. यह फर्जीवाड़ा एक ईमित्र संचालक द्वारा फोटोशॉप का इस्तेमाल कर दस्तावेजों से छेड़छाड़ किए जाने के बाद सामने आया है. मामले में ग्राम विकास अधिकारी की शिकायत के बाद उपखंड अधिकारी अकलेरा ने ईमित्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है, वहीं अकलेरा थाना पुलिस को भी मामले की जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

क्या बोले ग्राम विकास अधिकारी?
मामले में जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत आसलपुर के ग्राम विकास अधिकारी चिराग यादव ने बताया कि गांव के ईमित्र किओस्क संचालक रोशन सिंह मैहर द्वारा ग्राम विकास अधिकारी प्रशासक सरपंच तथा पटवारी के हस्ताक्षर फोटोशॉप से एडिटेड दस्तावेज तैयार कर और उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने का काम किया जा रहा था. कियोस्क संचालक द्वारा भोले भाले ग्रामीणों से इस फर्जीवाड़े की राशि भी वसूली जा रही थी. ग्राम विकास अधिकारी चिराग यादव के हाथ में दस्तावेज आने पर उन्हें फर्जीवाड़े का पता चला. मामले में उनके द्वारा उपखंड अधिकारी अकलेरा को शिकायत भेज दी गई है.

ऑडियो रिकॉर्डिंग में फर्जीवाड़े की बात कबूल रहा है आरोपी
उधर उक्त मामले में अकलेरा उपखंड अधिकारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि आसलपुर के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उन्हें शिकायत मिली है. प्रकरण की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें ईमित्र संचालक फर्जी हस्ताक्षर की बात कबूल रहा है. मामले में कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा ईमित्र का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही उक्त मामले की जांच हेतु अकलेरा थाना पुलिस को भी निर्देशित किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhalawar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

