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कोटा में JEE छात्रा की संदिग्ध मौत, फ्लाईओवर के नीचे शव मिलने से मचा हड़कंप

Rajasthan Crime: कोटा में जेईई की तैयारी कर रही बिहार निवासी एक छात्रा की विज्ञान नगर फ्लाईओवर से गिरने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी भिजवाया.

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 29, 2026, 07:40 PM|Updated: Jun 29, 2026, 07:40 PM
कोटा में JEE छात्रा की संदिग्ध मौत, फ्लाईओवर के नीचे शव मिलने से मचा हड़कंप
Image Credit: Kota NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा शहर में जेईई की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. छात्रा का शव विज्ञान नगर फ्लाईओवर के नीचे मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही विज्ञान नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया.

बिहार की रहने वाली थी छात्रा

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पुलिस के अनुसार, मृतक छात्रा बिहार की रहने वाली थी और इसी साल जनवरी में कोटा आकर जेईई परीक्षा की तैयारी कर रही थी. वह शहर के एक पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही थी. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि छात्रा ने फ्लाईओवर से छलांग लगाई हो, हालांकि मौत के सही कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा.

पुलिस फिलहाल हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. छात्रा के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई थी, उनके कोटा पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया. अब पुलिस परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

कोटा में देर रात करीब 1 बजे KST के पास तेज रफ्तार पावर बाइक डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में बाइक सवार भरत नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

हादसे के बाद वहां से गुजर रहे ई-रिक्शा चालक इरशाद राजा ने मानवता दिखाते हुए घायल युवकों को तुरंत MBS अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर भरत को बचा नहीं सके. दूसरे घायल का इलाज MBS में जारी है. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है. हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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