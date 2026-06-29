/कोटा में JEE छात्रा की संदिग्ध मौत, फ्लाईओवर के नीचे शव मिलने से मचा हड़कंप

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा शहर में जेईई की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. छात्रा का शव विज्ञान नगर फ्लाईओवर के नीचे मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही विज्ञान नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया.

बिहार की रहने वाली थी छात्रा

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पुलिस के अनुसार, मृतक छात्रा बिहार की रहने वाली थी और इसी साल जनवरी में कोटा आकर जेईई परीक्षा की तैयारी कर रही थी. वह शहर के एक पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही थी. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि छात्रा ने फ्लाईओवर से छलांग लगाई हो, हालांकि मौत के सही कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा.

पुलिस फिलहाल हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. छात्रा के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई थी, उनके कोटा पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया. अब पुलिस परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है.



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कोटा में देर रात करीब 1 बजे KST के पास तेज रफ्तार पावर बाइक डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में बाइक सवार भरत नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

हादसे के बाद वहां से गुजर रहे ई-रिक्शा चालक इरशाद राजा ने मानवता दिखाते हुए घायल युवकों को तुरंत MBS अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर भरत को बचा नहीं सके. दूसरे घायल का इलाज MBS में जारी है. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है. हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है.

