चार दिन पहले घर से गायब हुआ युवक, कुएं में मिला शव, परिवार में पसरा मातम

Rajasthan Crime: कोटा के कनवास में तीन-चार दिन से घर से लापता युवक का आज कुएं से शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 28, 2025, 11:30 PM IST | Updated: Dec 28, 2025, 11:30 PM IST

चार दिन पहले घर से गायब हुआ युवक, कुएं में मिला शव, परिवार में पसरा मातम

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा के कनवास में तीन-चार दिन से घर से लापता युवक का आज कुएं से शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मामला कनवास थाना क्षेत्र के रामनगर टपरिया का है, जहां पीछे बने क्लोजर क्षेत्र में स्थित एक कुएं से युवक का शव बरामद किया गया.

मृतक की पहचान पप्पू पुत्र घनश्याम के रूप में हुई है. पप्पू की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है और वह कनवास का ही रहने वाला है. जानकारी के अनुसार, मृतक पप्पू बीते तीन से चार दिनों से घर से लापता था. परिजन उसकी लगातार तलाश कर रहे थे.

शव मिलने की सूचना मिलते ही कनवास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया. घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कनवास भिजवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया. थानाधिकारी अनूप चौधरी ने बताया कि पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

