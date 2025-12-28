चार दिन पहले घर से गायब हुआ युवक, कुएं में मिला शव, परिवार में पसरा मातम

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा के कनवास में तीन-चार दिन से घर से लापता युवक का आज कुएं से शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मामला कनवास थाना क्षेत्र के रामनगर टपरिया का है, जहां पीछे बने क्लोजर क्षेत्र में स्थित एक कुएं से युवक का शव बरामद किया गया.

मृतक की पहचान पप्पू पुत्र घनश्याम के रूप में हुई है. पप्पू की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है और वह कनवास का ही रहने वाला है. जानकारी के अनुसार, मृतक पप्पू बीते तीन से चार दिनों से घर से लापता था. परिजन उसकी लगातार तलाश कर रहे थे.

शव मिलने की सूचना मिलते ही कनवास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया. घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कनवास भिजवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया. थानाधिकारी अनूप चौधरी ने बताया कि पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

अरावली पर्वत बचाने को लेकर आज सांगोद में कांग्रेस की ओर से मार्च निकाला गया. इस मौके पर देहात जिलाध्यक्ष भानुप्रताप सिंह ने कहा कि अरावली पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ देशवासियों की आस्था का केंद्र भी है. कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकारों पर खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए अरावली को बचाने के लिए जनचेतना बढ़ाने का आह्वान किया.

विधानसभा प्रभारी विक्रम सिंह ने इस अवसर पर कहा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान की पहचान और पर्यावरण का सुरक्षा कवच है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इसे खनन माफियाओं के हवाले करना चाहती हैं.

पूर्व प्रधान ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस इस ''विनाशकारी नीति'' का हर स्तर पर विरोध करेगी और जनहित तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी. इस पैदल मार्च मे ब्लॉक अध्यक्ष मिर्जा शकील अहमद, कपिल नागर, समेत कई कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.