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शादी समारोह से ले जाकर चाकू मारकर युवक की हत्या, 20 महीने बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2 नाबालिगों को 10-10 साल की सजा

Rajasthan Crime: कोटा में शादी समारोह से बहाने से ले जाकर 21 वर्षीय अरुण मेहरा की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने दो नाबालिगों को 10-10 साल के कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. घटना 14 नवंबर 2024 की है.

Edited byAman Singh
Published: Jul 24, 2026, 01:36 PM|Updated: Jul 24, 2026, 01:36 PM
शादी समारोह से ले जाकर चाकू मारकर युवक की हत्या, 20 महीने बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2 नाबालिगों को 10-10 साल की सजा
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा जिले में बहुचर्चित अरुण मेहरा हत्याकांड में करीब 20 महीने बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. शादी समारोह से बहाने से ले जाकर 21 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने दो नाबालिग दोषियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इनमें से एक दोषी को आर्म्स एक्ट के तहत एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी दी गई.

नवंबर 2024 को हुई थी वारदात

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यह मामला 14 नवंबर 2024 का है, जब आर्केपुरम थाना क्षेत्र के आंवली रोड निवासी 21 वर्षीय अरुण मेहरा शादी समारोह में शामिल होने गया था. अभियोजन के अनुसार, दोनों नाबालिग आरोपी अरुण मेहरा को बहाने से बाइक पर अपने साथ ले गए और पुरानी रंजिश के चलते सुनसान जगह पर उसपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

सीने, हाथ और पैरों पर किए कई वार

आरोपियों ने अरुण के सीने, हाथ और पैरों पर कई चाकू के वार किए और उसे लहूलुहान हालत में खाली प्लॉट में छोड़कर फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल अरुण को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा

मामले की सुनवाई के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने दोनों नाबालिगों को हत्या का दोषी मानते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा दोनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. वहीं एक दोषी को आर्म्स एक्ट के तहत एक साल की अतिरिक्त सजा भी दी गई.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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