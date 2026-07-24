/शादी समारोह से ले जाकर चाकू मारकर युवक की हत्या, 20 महीने बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2 नाबालिगों को 10-10 साल की सजा

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Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा जिले में बहुचर्चित अरुण मेहरा हत्याकांड में करीब 20 महीने बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. शादी समारोह से बहाने से ले जाकर 21 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने दो नाबालिग दोषियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इनमें से एक दोषी को आर्म्स एक्ट के तहत एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी दी गई.
नवंबर 2024 को हुई थी वारदात
यह मामला 14 नवंबर 2024 का है, जब आर्केपुरम थाना क्षेत्र के आंवली रोड निवासी 21 वर्षीय अरुण मेहरा शादी समारोह में शामिल होने गया था. अभियोजन के अनुसार, दोनों नाबालिग आरोपी अरुण मेहरा को बहाने से बाइक पर अपने साथ ले गए और पुरानी रंजिश के चलते सुनसान जगह पर उसपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.
सीने, हाथ और पैरों पर किए कई वार
आरोपियों ने अरुण के सीने, हाथ और पैरों पर कई चाकू के वार किए और उसे लहूलुहान हालत में खाली प्लॉट में छोड़कर फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल अरुण को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा
मामले की सुनवाई के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने दोनों नाबालिगों को हत्या का दोषी मानते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा दोनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. वहीं एक दोषी को आर्म्स एक्ट के तहत एक साल की अतिरिक्त सजा भी दी गई.
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