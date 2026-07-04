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कोटा में युवक का अपहरण कर बेरहमी से की मारपीट, 2 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Crime: कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवक का अपहरण कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने और कॉलोनी में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पीड़ित ने होटल में भागकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंच गए.

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 04, 2026, 04:20 PM|Updated: Jul 04, 2026, 04:20 PM
कोटा में युवक का अपहरण कर बेरहमी से की मारपीट, 2 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा शहर के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में युवक का अपहरण कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने और कॉलोनी में घरों व वाहनों में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

क्या है पूरा मामला

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पुलिस अधीक्षक कोटा शहर तेजस्वनी गौतम (IPS) ने बताया कि 30 जून 2026 को बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के प्रगति नगर कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय कार्तिक सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि 29 जून की रात करीब 11:15 बजे 4-5 बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और जबरन अपहरण कर बूंदी की ओर ले गए.

रास्ते में कुल्हाड़ी पुलिया के पास मौका मिलते ही उसने वाहन से कूदकर जान बचाने का प्रयास किया और पास के एक होटल में घुस गया. पीड़ित के अनुसार, आरोपी होटल का गेट तोड़कर अंदर घुस गए और उसे घसीटते हुए बाहर ले आए. इसके बाद सरियों और पाइपों से उसके सिर, हाथ, कमर, पेट और पैरों पर ताबड़तोड़ हमला किया.

कॉलोनी में घरों-वाहनों में की तोड़फोड़

आरोप है कि बदमाशों ने तलवार से भी वार करने का प्रयास किया. पीड़ित ने बताया कि उसके पैरों पर दर्जनों बार पाइप से हमला किया गया. इसके बाद आरोपियों ने उसकी स्प्लेंडर बाइक में भी तोड़फोड़ कर दी और कॉलोनी में अन्य घरों व वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद मिश्रा और वृत्ताधिकारी रुद्रप्रकाश शर्मा के सुपरविज़न तथा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. पुलिस ने लगातार दबिश देकर वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हिमांशु मीणा उर्फ प्रिंस उर्फ पकौड़ा (20) निवासी अमृत नगर, बोरखेड़ा और आयुष उर्फ कुंदन उर्फ इक्का (19) निवासी मन्ना कॉलोनी, बालीनाथ वाटिका के पास बोरखेड़ा के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में थाना बोरखेड़ा पर प्रकरण संख्या 224/2026 विभिन्न धाराओं में दर्ज कर जांच की जा रही है.

वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने इस कार्रवाई में थाना बोरखेड़ा के कांस्टेबल अरशद सहित पूरी टीम की विशेष भूमिका बताई है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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