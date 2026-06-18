/कोटा में नाली विवाद बना खूनी संघर्ष, चचेरे भाई ने कार से कुचलकर युवक को उतारा मौत के घाट

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Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा जिले में अयाना थाना क्षेत्र के लुहावद गांव में बुधवार रात्रि को 10 बजे के करीब पिता के चचेरे भाई ने नाली के विवाद में क्रूजर कार से टक्कर मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया. प्रत्यक्षदर्शी सुखवीर सिंह ने बताया कि लुहावद पुलिया के पास 3-4 दोस्तों के साथ लखन घूम रहा था.
इस दौरान आरोपी सुमेर सिंह राठी गांव की ओर से क्रूजर कार लाया और लखन राठी को टक्कर मार दी. उसके बाद उसने फिर दुबारा गाड़ी को पीछे लेकर उसके ऊपर चढ़ाकर टक्कर मारी और चला गया. इसके बाद लखन को इटावा लाए. जहां उसको चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. इसकी सूचना अयाना पुलिस को दी.
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अयाना एसएचओ अविनाश मीना ने बताया कि घटना की सूचना के बाद वह मौके पर पहुंचे तथा इटावा चिकित्सालय में चिकित्सकों ने लखन राठी पुत्र गोवर्धन राठी 20 वर्ष निवासी लुहावद को मृत घोषित कर दिया. घटना की गंभीरता को देखते हुए रात्रि में ही कोटा से FSL टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य लिए.
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वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक के पिता गोवर्धन और आरोपी सुमेरसिंह चचेरे भाई हैं तथा दोनों के मकान नजदीक हैं. साल डेढ़ साल से नाली का विवाद चल रहा था, उसी को लेकर आरोपी गाली-गलौज करता रहता था. बीती रात को उसने अपने रंजिश को लेकर इस तरह घटना को अंजाम दिया. इटावा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
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