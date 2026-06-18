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कोटा में नाली विवाद बना खूनी संघर्ष, चचेरे भाई ने कार से कुचलकर युवक को उतारा मौत के घाट

Rajasthan Crime: कोटा में बुधवार रात 10 बजे के करीब शख्स ने नाली के विवाद में क्रूजर कार से टक्कर मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद घायल युवक को इटावा लाया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 18, 2026, 01:43 PM|Updated: Jun 18, 2026, 01:43 PM
कोटा में नाली विवाद बना खूनी संघर्ष, चचेरे भाई ने कार से कुचलकर युवक को उतारा मौत के घाट
Image Credit: Kota Murder Case

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा जिले में अयाना थाना क्षेत्र के लुहावद गांव में बुधवार रात्रि को 10 बजे के करीब पिता के चचेरे भाई ने नाली के विवाद में क्रूजर कार से टक्कर मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया. प्रत्यक्षदर्शी सुखवीर सिंह ने बताया कि लुहावद पुलिया के पास 3-4 दोस्तों के साथ लखन घूम रहा था.

इस दौरान आरोपी सुमेर सिंह राठी गांव की ओर से क्रूजर कार लाया और लखन राठी को टक्कर मार दी. उसके बाद उसने फिर दुबारा गाड़ी को पीछे लेकर उसके ऊपर चढ़ाकर टक्कर मारी और चला गया. इसके बाद लखन को इटावा लाए. जहां उसको चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. इसकी सूचना अयाना पुलिस को दी.

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अयाना एसएचओ अविनाश मीना ने बताया कि घटना की सूचना के बाद वह मौके पर पहुंचे तथा इटावा चिकित्सालय में चिकित्सकों ने लखन राठी पुत्र गोवर्धन राठी 20 वर्ष निवासी लुहावद को मृत घोषित कर दिया. घटना की गंभीरता को देखते हुए रात्रि में ही कोटा से FSL टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य लिए.

वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक के पिता गोवर्धन और आरोपी सुमेरसिंह चचेरे भाई हैं तथा दोनों के मकान नजदीक हैं. साल डेढ़ साल से नाली का विवाद चल रहा था, उसी को लेकर आरोपी गाली-गलौज करता रहता था. बीती रात को उसने अपने रंजिश को लेकर इस तरह घटना को अंजाम दिया. इटावा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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