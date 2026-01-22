कोटा में मदन दिलावर का बड़ा बयान, जनसंख्या असंतुलन रोकने और अपराधियों को कुचलने की तैयारी पूरी

Madan Dilawar on Population Control: भजनलाल मंत्रिमंडल की बैठक में लाए गए प्रस्ताव का विधायक दिलावर ने स्वागत किया और कहां कि सरकार द्वारा अशांत घोषित क्षेत्र में स्थाई निवासियों की संपतियों और किराएदारों के अधिकार संरक्षण के लिए विधेयक लाया गया है.



राजस्थान की जनता की जानमाल की सुरक्षा होगी- मदन दिलावर

मंत्री दिलावर ने कहा कि विधानसभा में पारित होने के बाद प्रदेश में दंगाइयों के मंसूबों पर रोक लगेगी. जनसंख्या असंतुलन करने के षड्यंत्र दंगाई नहीं कर पाएंगे. CM भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की भाजपा सरकार राजस्थान की जनता की जानमाल की सुरक्षा के लिए विधेयक लेकर आई है. मंत्रिमंडल ने विधानसभा में विधेयक रखने मंजूरी दी है. विधेयक से अशांत घोषित क्षेत्र में हो रहे जनसंख्या असंतुलन एवं आपराधिक घटनाओं पर रोक लगेगी. इन क्षेत्रों में जानमाल की सुरक्षा का जिम्मा सरकार लेगी.

जनसंख्या असंतुलन कंट्रोल होगा - मदन दिलावर

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कानून पारित होने का इंतजार जनता को कई समय से था .कई क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन कंट्रोल होगा और अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा जनसंख्या असंतुलन करने के षड्यंत्र पर 3 से 5 वर्ष की सजा होगी. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंत्रिमंडल को दी कानून विधानसभा में पहुंचाने को लेकर बधाई दी. आपको बता दें कि भजनलाल कैबिनेट ने डिस्टर्ब एरिया से जुड़े बिल के प्रारूप को मंजूरी दी. विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जहां कानून व्यवस्था की स्थिति बार-बार बिगड़ती है, साम्प्रदायिक सदभाव प्रभावित होता है, दंगों की नौबत आती है और जनसंख्या का असंतुलन होने से हालात बिगड़ रहे हैं.

3 से 5 साल तक की सजा का है प्रावधान

ऐसे इलाकों को सरकार अशांत घोषित कर सकेगी. इससे उस क्षेत्र के स्थायी निवासियों को अपनी संपतियां कम दामों पर बेचने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा यानि लैंड जिहाद से जुड़े लोगों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन भी करेगी. 3 साल से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान भी होगा.

आखिर भजनलाल सरकार क्यों लेकर आ रही है ये बिल?

मालपुरा, जयपुर के रामगंज, टोंक, कोटा के मकबरा इलाकों में बार-बार बहुसंख्यक हिंदुओं के पलायन की खबरें आती हैं. मुस्लिम आबादी बढ़ने से इन क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं. उनकी संपतियों को हड़पने के कई मामले सामने आये हैं. सुरक्षित माहौल नहीं मिलने से कई क्षेत्रों में हिंदू समुदाय अपनी संपति को औने पौने दामों में बेचकर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहा है.

भजनलाल सरकार का बिल, पलायन से सुरक्षा की गारंटी देगा

जो लोग डरा धमका कर लैंड जिहाद में शामिल होंगे, उनके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई होगी. अशांत क्षेत्र में बिना अनुमति प्रोपर्टी खरीदने एवं बेचने पर रोक रहेगी. वित्तीय संस्थाओं पर ये कानून लागू नहीं होगा.

दंगों की रोकथाम

भजनलाल सरकार विधेयक में ऐसे प्रावधान कर रही है, जिसके तहत विशेष इलाकों को अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना वहां अचल संपत्ति के हस्तांतरण को अमान्य एवं शून्य माना जाएगा. सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से ही अचल संपत्ति का हस्तांतरण इच्छुक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा. विधेयक के इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारित अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा सरकार का दावा है कि इससे हालात सुधरेंगे और इससे दंगों की रोकथाम में न केवल मदद मिलेगी, बल्कि जनसंख्या असंतुलन भी नहीं होगा.

