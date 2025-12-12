Zee Rajasthan
Rajasthan Government Project: कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर NBWL की मिली मंजूरी, जानिए किसे मिलेगा फायदा

Rajasthan Government Project: कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण राहत मिली है. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (NBWL) की हाल ही में हुई बैठक में परियोजना से जुड़े तीन अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है. इन प्रस्तावों के मंजूर होने के बाद एयरपोर्ट कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है.
 

Published: Dec 12, 2025, 11:16 AM IST | Updated: Dec 12, 2025, 11:16 AM IST

सबसे प्रमुख मंजूरी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन से संबंधित है. इस क्षेत्र में सीमित वन भूमि का उपयोग करते हुए एयरपोर्ट से जुड़े तकनीकी, संरचनात्मक और सपोर्टिंग कार्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है. इससे एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाओं के समांतर तैयारी सुचारू रूप से हो सकेगी.

मंजूरी मिलने के बाद तेजी से पूरा किया जा सकेगा
NBWL ने बैठक में कुल 9.863 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति प्रदान की है. इस भूमि का उपयोग मौजूदा 220 केवी डबल सर्किट सकतपुरा-मांडलगढ़ ट्रांसमिशन लाइन को शिफ्ट करने के लिए किया जाएगा. परियोजना के सुचारू संचालन के लिए ट्रांसमिशन लाइनों की पुनः व्यवस्था आवश्यक हो गई थी, जिसे अब मंजूरी मिलने के बाद तेजी से पूरा किया जा सकेगा.

PGCIL-अंता ट्रांसमिशन लाइन की शिफ्टिंग को भी हरी झंडी मिल गई
इसी तरह, 4.4206 हेक्टेयर वन भूमि पर प्रस्तावित 400 केवी PGCIL-अंता ट्रांसमिशन लाइन की शिफ्टिंग को भी हरी झंडी मिल गई है. दोनों ट्रांसमिशन लाइनों के पुनर्स्थापन का कार्य राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (RVPNL) द्वारा किया जाएगा. यह कदम एयरपोर्ट स्थल को सुरक्षित और सक्षम बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक माना जा रहा था.

इसके अलावा, कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) द्वारा एयरपोर्ट परिसर के बाहर प्रस्तावित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को भी NBWL ने मंजूरी प्रदान की है. यह सिस्टम बारिश के पानी की निकासी को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संचालित करेगा. ड्रेनेज सिस्टम के लिए आवश्यक 0.85 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की भी स्वीकृति दे दी गई है.

यह स्वीकृति एयरपोर्ट परियोजना को नई ऊर्जा प्रदान करेगी
मंजूरियों के बाद अब परियोजना के तहत ट्रांसमिशन लाइन शिफ्टिंग, तकनीकी कार्य, ड्रेनेज व्यवस्था और अन्य जरूरी गतिविधियां एयरपोर्ट निर्माण के समानांतर गति पकड़ सकेंगी. अधिकारियों का मानना है कि NBWL द्वारा यह स्वीकृति एयरपोर्ट परियोजना को नई ऊर्जा प्रदान करेगी और इससे निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी.


कोटा-बूंदी क्षेत्र के लिए यह एयरपोर्ट परियोजना विकास और कनेक्टिविटी दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इन मंजूरियों के बाद परियोजना के समय पर पूरा होने की संभावना और भी प्रबल हो गई है.

