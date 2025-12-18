RBSK और MAA योजना ने 13 साल के बच्चे को दिया नया 'दिल'! फ्री में किया गया लाखों का इलाज

Kota News: सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की प्रभावशीलता का एक प्रेरणादायक उदाहरण कोटा जिले से सामने आया है, जहां 13 वर्षीय नीरज पुत्र आशाराम, निवासी सरोला ब्लॉक सुल्तानपुर, को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) एवं मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख रुपये की जटिल हार्ट सर्जरी पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई गई.

बीसीएमओ सुल्तानपुर डॉ. राजेश सामर ने बताया कि नीरज जो कि कक्षा 8 का छात्र है और जिनके पिता पेशे से किसान हैं, जो गांव में ही निवास करते हैं. हमारी RBSK की टीम द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2025 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (GSSS), सरोला खंड सुल्तानपुर के द्वारा स्क्रीनिंग की गई.

स्क्रीनिंग के दौरान स्वास्थ्य समस्या सामने आने पर तुरंत हमारी टीम द्वारा केस को (RBSK) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया. हमारी टीम द्वारा परिवार से समझाइश कर उनको कोटा में दिखाने के लिए कहा तो हो राजी हो गए. हमारे द्वारा भी सुधा हॉस्पिटल के चिकित्सक से बात करके बच्चे को दिखवाया. फिर इसके बाद

13 दिसंबर 2025 को सुधा हॉस्पिटल, में एडमिट करवाया गया एवं सुधा हॉस्पिटल में नीरज की सफल सर्जरी की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बीसीएमओ डॉ. सामर ने बताया कि यह सर्जरी निजी तौर पर कराए जाने पर लगभग 2 लाख रुपये की होती लेकिन सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के कारण परिवार को कोई आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ा. इसकी सफलता के लिए हमारी चिकित्सा विभाग द्वारा एक टीमवर्क से काम करने पर बालक को नई जिंदगी मिली.

बीसीएमओ डॉ. सामर ने कहा कि हमारी RBSK टीमें लगातार स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर बच्चों की जांच कर स्क्रीनिंग करती है. फिर उनमें उन बच्चों को चयन करके बच्चों को संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों को दिखाकर उनकी राय के अनुसार उनको पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास करती रहती है.

इस पूरे प्रकरण में हमारी सुल्तानपुर ब्लॉक की टीम के डॉ.श्वेता व्यास एवं फार्मासिस्ट सुनील शांडिल्य एवं एएनम मीनाक्षी गुलाटी एवं बिंदु सुमन की सक्रिय भूमिका रही, जिन्होंने केस को शुरू से अंत तक फॉलो किया और यह सुनिश्चित किया कि नीरज को सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर मिलें, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहें.

बीसीएमओ डॉ. राजेश सामर ने कहा कि हमारे चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों सीएमएचओ डॉ नरेंद्र नागर, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉ.रमेश कारगवाल, एडीएनओ डॉ पूर्ति शर्मा, काउंसलर मुख्तार के साथ ही ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक राजेश चौकनीवाल द्वारा केस की शुरुआत से लगातार निगरानी की और यह सुनिश्चित किया कि नीरज को पूर्ण स्वास्थ्य पैकेज एवं सभी लाभ प्राप्त हों.

जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रमेश कारगवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक RBSK के अंतर्गत 31 बच्चों की सर्जरी सफलतापूर्वक कराई जा चुकी है. हमारा उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा आर्थिक कारणों से इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए हमारी RBSK टीमें कार्य करती है.

बीसीएमओ डॉ सामर ने कहा कि गरीब परिवारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर सरकार द्वारा ये अभियान चलाया गया है.

यह मामला न केवल सरकारी योजनाओं की सफलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि सही समय पर स्क्रीनिंग, तत्पर चिकित्सा टीम और प्रशासनिक सहयोग से गरीब एवं ग्रामीण परिवारों के बच्चों को भी उच्च गुणवत्ता का इलाज मिल सकता है.

नीरज की मुस्कान आज उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों और योजनाओं की मेहनत का परिणाम है, जो 'सबका स्वास्थ्य' के संकल्प को साकार करने में लगे हुए है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-