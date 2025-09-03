Zee Rajasthan
कोटा में भारी बारिश से शहर हुआ पानी-पानी, सुभाष सर्किल और हाट चौक जलमग्न

Kota News: कोटा के कनवास कस्बे में रात भर हुई भारी बारिश से मुख्य बाजार और दुकानों में पानी भर गया. इससे व्यापारियों का लाखों का सामान भीग गया, वहीं प्रशासन स्थिति संभालने में जुटा है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 03, 2025, 05:20 PM IST | Updated: Sep 03, 2025, 05:20 PM IST

Kota News: कोटा जिले के कनवास कस्बे में बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. कुछ ही घंटों में कस्बे का मुख्य बाजार, हाट चौक और सुभाष सर्किल पूरी तरह से जलमग्न हो गए, जिससे व्यापारियों और निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

रात भर हुई बारिश से आया सैलाब
जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर से शुरू हुई बारिश बुधवार को रात भर भी जारी रही. इस लगातार बारिश के चलते अरु नदी में पानी की आवक तेजी से बढ़ी, जिसका पानी कनवास के मुख्य बाजार में घुस गया. सुबह करीब 6 बजे मुख्य सड़क पर पानी का तेज बहाव देखा गया, और कुछ ही देर में पानी का स्तर 1 से 1.5 फीट तक बढ़ गया.

दुकानों में घुसा पानी, सामान भीगा
सुबह 7 बजे तक हालात ऐसे हो गए थे कि पानी दुकानों के अंदर तक घुस गया. व्यापारियों को अपने सामान को बचाने का ज्यादा मौका नहीं मिला. उन्होंने आनन-फानन में दुकानों में नीचे रखा सामान ऊपर उठाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक कुछ सामान पानी में भीगकर खराब हो चुका था. मुख्य मार्ग पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

प्रशासन हुआ मुस्तैद
पानी के लगातार बढ़ते स्तर को देखते हुए स्थानीय पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है. कनवास कस्बे के लिए यह बारिश एक अप्रत्याशित मुसीबत बनकर आई है, जिसने पूरे बाजार की व्यवस्था को ठप कर दिया है.

