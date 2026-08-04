/JEN पेपर लीक मामले में एक्शन, सहायक इंजीनियर अतुल मीणा हुआ गिरफ्तार, माफिया से 25 लाख में हुई थी डील!

Kota News: राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने JEN संयुक्त भर्ती परीक्षा-2020 (पुनः परीक्षा 2021) पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जल संसाधन विभाग, कोटा में तैनात सहायक अभियंता अतुल मीणा को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कथित तौर पर पेपर माफिया हर्षवर्धन कुमार मीणा उर्फ पटवारी के नेटवर्क के माध्यम से 25 लाख रुपये देकर हल प्रश्नपत्र हासिल किया था.

SOG की पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. उसने करीब 12 प्रतियोगी परीक्षाएं दीं, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद उसने अवैध तरीके से नौकरी हासिल करने का रास्ता अपनाया और कथित तौर पर पेपर खरीदकर परीक्षा पास की.

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5 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर आरोपी

गिरफ्तारी के बाद SOG ने आरोपी को अदालत में पेश किया. सुनवाई के बाद अदालत ने उसे 5 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. इस दौरान जांच एजेंसी उससे पेपर लीक नेटवर्क और अन्य जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है.

पूरे नेटवर्क की जांच जारी

अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. पेपर लीक प्रकरण से लाभ उठाने वाले अन्य अभ्यर्थियों और पूरे नेटवर्क की पहचान की जा रही है. जांच के आधार पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

SOG की नजर अन्य लाभार्थियों पर

SOG का कहना है कि इस मामले में केवल एक आरोपी तक जांच सीमित नहीं रहेगी. पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों और इससे फायदा उठाने वाले अभ्यर्थियों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे भी गिरफ्तारियां और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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