Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान का चमत्कारी मंदिर! जहां भगवान गणेश खड़े रूप में देते हैं दर्शन

Rajasthan famous temple: कोटा का खड़े गणेश मंदिर भगवान गणेश के खड़े रूप के लिए प्रसिद्ध है. यह प्राचीन आस्था स्थल अपनी शांत ऊर्जा, गणेश चतुर्थी मेले और मनोकामना पूर्ति के लिए जाना जाता है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 28, 2025, 10:28 AM IST | Updated: Oct 28, 2025, 10:28 AM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां कहां पर हैं?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां कहां पर हैं?

उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व, राजस्थान के इन शहरों में दिखी अद्भुत झलकियां
8 Photos
Chhath Mahaparva

उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व, राजस्थान के इन शहरों में दिखी अद्भुत झलकियां

राजस्थान के 28 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 28 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

कौन था वो मुगल बादशाह जिसने बनवाया 12 किलो का सोने का सिक्का?
7 Photos
mughal

कौन था वो मुगल बादशाह जिसने बनवाया 12 किलो का सोने का सिक्का?

राजस्थान का चमत्कारी मंदिर! जहां भगवान गणेश खड़े रूप में देते हैं दर्शन

Kota Khade Ganesh Mandir: राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा पहचान के मामले में सिर्फ IIT कोचिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां एक ऐसा दिव्य स्थल भी है जो अपनी अद्वितीयता के लिए पूरे देश में विख्यात है- यह है 'खड़े गणेश मंदिर'. यह प्राचीन मंदिर भगवान गणेश की उस मुद्रा के लिए जाना जाता है, जो भारत के अन्य मंदिरों में दुर्लभ है.

खड़े का चमत्कार
परंपरागत रूप से, गणेश जी को बैठी या लेटी मुद्रा में पूजा जाता है, लेकिन इस मंदिर में उनकी प्रतिमा खड़े रूप में स्थापित है. यह असाधारण विग्रह इस मंदिर को न केवल धार्मिक, बल्कि कलात्मक रूप से भी विशेष बनाता है. यह मंदिर सदियों पुराना है और कोटा तथा आसपास के समुदायों के लिए गहरी आस्था और श्रद्धा का केंद्र रहा है.

भक्तों का विश्वास है कि इस मंदिर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि यहां आने वाले हर व्यक्ति को एक गहरा सुकून मिलता है. भागदौड़ भरी जिंदगी से थके हुए लोग कुछ पल शांति और सकारात्मकता महसूस करने के लिए यहां आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बुधवार की विशेष धूम
यह मंदिर पूरे सप्ताह भक्तों से गुलज़ार रहता है, लेकिन बुधवार, जो गणेश जी को समर्पित है, यहां एक विशेष उत्साह और भीड़ का दिन होता है. प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहां एक भव्य और विशाल मेले का आयोजन होता है. यह पर्व दूर-दराज के भक्तों को आकर्षित करता है और भक्ति तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन जाता है. कोटा के स्थानीय निवासी और विशेषकर छात्र यहां दृढ़ विश्वास के साथ आते हैं. भक्तों का अटूट विश्वास है कि खड़े गणेश जी के सच्चे मन से किए गए दर्शन और प्रार्थना से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

अपनी प्राचीनता और इस अनूठी खड़ी प्रतिमा के कारण, 'खड़े गणेश मंदिर' कोटा शहर का एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्र बन चुका है. यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह बताता है कि कैसे आस्था और कला एक साथ मिलकर एक यादगार आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं. कोटा आने वाले पर्यटकों के लिए यह मंदिर एक विशेष धार्मिक अनुभव हो सकता है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं kota news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news