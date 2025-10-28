राजस्थान का चमत्कारी मंदिर! जहां भगवान गणेश खड़े रूप में देते हैं दर्शन

Kota Khade Ganesh Mandir: राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा पहचान के मामले में सिर्फ IIT कोचिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां एक ऐसा दिव्य स्थल भी है जो अपनी अद्वितीयता के लिए पूरे देश में विख्यात है- यह है 'खड़े गणेश मंदिर'. यह प्राचीन मंदिर भगवान गणेश की उस मुद्रा के लिए जाना जाता है, जो भारत के अन्य मंदिरों में दुर्लभ है.

खड़े का चमत्कार

परंपरागत रूप से, गणेश जी को बैठी या लेटी मुद्रा में पूजा जाता है, लेकिन इस मंदिर में उनकी प्रतिमा खड़े रूप में स्थापित है. यह असाधारण विग्रह इस मंदिर को न केवल धार्मिक, बल्कि कलात्मक रूप से भी विशेष बनाता है. यह मंदिर सदियों पुराना है और कोटा तथा आसपास के समुदायों के लिए गहरी आस्था और श्रद्धा का केंद्र रहा है.

भक्तों का विश्वास है कि इस मंदिर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि यहां आने वाले हर व्यक्ति को एक गहरा सुकून मिलता है. भागदौड़ भरी जिंदगी से थके हुए लोग कुछ पल शांति और सकारात्मकता महसूस करने के लिए यहां आते हैं.

बुधवार की विशेष धूम

यह मंदिर पूरे सप्ताह भक्तों से गुलज़ार रहता है, लेकिन बुधवार, जो गणेश जी को समर्पित है, यहां एक विशेष उत्साह और भीड़ का दिन होता है. प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहां एक भव्य और विशाल मेले का आयोजन होता है. यह पर्व दूर-दराज के भक्तों को आकर्षित करता है और भक्ति तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन जाता है. कोटा के स्थानीय निवासी और विशेषकर छात्र यहां दृढ़ विश्वास के साथ आते हैं. भक्तों का अटूट विश्वास है कि खड़े गणेश जी के सच्चे मन से किए गए दर्शन और प्रार्थना से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

अपनी प्राचीनता और इस अनूठी खड़ी प्रतिमा के कारण, 'खड़े गणेश मंदिर' कोटा शहर का एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्र बन चुका है. यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह बताता है कि कैसे आस्था और कला एक साथ मिलकर एक यादगार आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं. कोटा आने वाले पर्यटकों के लिए यह मंदिर एक विशेष धार्मिक अनुभव हो सकता है.

