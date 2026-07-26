/कारगिल विजय दिवस पर मंत्री मदन दिलावर ने शहीदों को किया नमन, ऊंडवा चौराहे पर लगेगी मां पन्नाधाय की प्रतिमा

Madan Dilawar: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रामगंजमंडी में आयोजित समारोह में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. कार्यक्रम का आयोजन शहीद पन्नालाल चौराहे पर किया गया, जहां मंत्री ने शहीद पन्नालाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए. समारोह के दौरान पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया और "कारगिल शहीद अमर रहें" के नारों से वातावरण गूंज उठा. कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे.

कारगिल के वीरों के शौर्य को किया याद

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मंत्री मदन दिलावर ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने अद्वितीय साहस, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया. उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों में दुश्मन के कब्जे से सभी रणनीतिक चोटियों को मुक्त कराकर देश का गौरव बढ़ाया. उन्होंने बताया कि इस युद्ध में 527 वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिनका बलिदान सदैव देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा. उन्होंने युवाओं से शहीदों के त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया.

ऊंडवा चौराहे पर लगेगी मां पन्नाधाय की प्रतिमा

समारोह के दौरान स्थानीय लोगों ने ऊंडवा चौराहे पर मेवाड़ की महान वीरांगना मां पन्नाधाय की प्रतिमा स्थापित करने की मांग रखी. इस पर मंत्री मदन दिलावर ने मौके पर ही घोषणा करते हुए कहा कि त्याग, बलिदान और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रतीक मां पन्नाधाय की प्रतिमा जल्द ही ऊंडवा चौराहे पर स्थापित कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे नई पीढ़ी को इतिहास के महान चरित्रों और उनके बलिदान के बारे में जानने का अवसर मिलेगा तथा समाज में देशभक्ति और संस्कारों की भावना मजबूत होगी.

भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना 'मन की बात' कार्यक्रम

श्रद्धांजलि समारोह के बाद मंत्री मदन दिलावर नगर पालिका सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को सुना. कार्यक्रम के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनभागीदारी वाले अभियानों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है.

'हर घर तिरंगा' अभियान में रिकॉर्ड बनाने का आह्वान

मंत्री दिलावर ने आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 'हर घर तिरंगा' अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि रामगंजमंडी में घर-घर तिरंगा फहराने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाए और इस अभियान के माध्यम से नया रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाए. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और शहीदों के बलिदान का सम्मान है. इसलिए प्रत्येक नागरिक को इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए.

देशभक्ति और जनभागीदारी का दिया संदेश

कार्यक्रम के समापन पर मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कारगिल विजय दिवस केवल एक ऐतिहासिक जीत का दिन नहीं, बल्कि उन वीर सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे राष्ट्रहित के अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाएं, शहीदों के बलिदान को सदैव स्मरण रखें और स्वतंत्रता दिवस से पहले 'हर घर तिरंगा' अभियान को जन-जन का अभियान बनाकर देशभक्ति की भावना को और मजबूत करें.

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