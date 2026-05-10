/कोटा के JK लोन अस्पताल में हड़कंप! सिजेरियन के बाद 1 और प्रसूता की मौत, 2 महिलाओं की किडनी फेल होने की आशंका

Kota News: कोटा संभाग के सबसे बड़े जेके अस्पताल में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है. महिला की कुछ घंटे पहले ही सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई वही सिजेरियन डिलीवरी के बाद दो महिलाओं की किडनी भी फेल हो गई है. अभी तक जानकारी में सामने आया है? कि बूंदी जिला निवासी प्रिया को 8 मई को अस्पताल में भर्ती करवाया था. 9 मई को उसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ही देर रात को उसकी मौत हो गई. हालांकि अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा ने बताया कि जिस महिला की मौत हुई है? उसे हार्ट संबंधी प्रॉब्लम थी. जिसका दूसरे डॉक्टर्स से उपचार भी करवाया था लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका. वही अधीक्षक का यह भी कहना है? कि यह हमारे लिए भी चिंता का विषय बन गया है? कि आखिर सिजेरियन के बाद महिलाओं की तबीयत क्यों खराब हो रही है? यह रिसर्च के बाद ही पता लग सकेगा.

4 माह के बच्चे की हुई मृत्यु

वहीं कोटा जिले के अयाना कस्बे में टीकाकरण के बाद 4 माह के बच्चे के मामले ने तूल पकड़ लिया है. बच्चे के परिजनों ने अयाना अस्पताल में हंगामा किया उसके बाद अयाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की जा रही है. अयाना निवासी रामावतार रैगर ने बताया कि उसकी पत्नी सुनीता शनिवार को 4 माह के पुत्र के अयाना अस्पताल में टीकाकरण करवाकर लाई थी रात्रि के समय बच्चे के जगह जगह स्पॉट हो गए . उसके बाद उसको अस्पताल लाए तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. सुबह परिजनों ने घटना के बाद हंगामा किया और टीकाकरण के बाद बच्चे की मौत होने का आरोप लगाया. हंगामे के बाद अयाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश शुरू की. परिजनों की रिपोर्ट के बाद सहायक उपनिरीक्षक रामधार वर्मा ने बताया कि इटावा उपजिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है परिजनों ने बताया कि पहले की दो बेटियां थी तथा अभी यह बालक हुआ था. इटावा ब्लांक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयकिशन मीना ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है. अयाना चिकित्सा प्रभारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई है. वहीं एक टीम गठित की गई है जो पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी. मेडिकल बोर्ड से इटावा उपजिला स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

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सिरोही के मांडवाड़ा खालसा में बीमारी से सगे भाई-बहन की मौत, गांव में शोक का माहौल

सिरोही के पिंडवाड़ा उपखंड के सरूपगंज थाना क्षेत्र स्थित मांडवाड़ा खालसा गांव से दर्दनाक खबर सामने आई है. गांव में बीमारी के चलते दो सगे भाई-बहन की मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल बन गया है. कई दिनों से बीमारी से ग्रसित परिवार को लेकर चिकित्सा विभाग लापरवाह नजर आया है.

घटना के बाद एक महिला सहित तीन बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गंभीर हालत में सरूपगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में चिकित्सा प्रभारी डॉ. रामलाल की देखरेख में सभी का उपचार जारी है. डॉक्टरों के अनुसार भर्ती मरीजों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है. सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. भूपेंद्र प्रताप सिंह भी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे. फिलहाल चिकित्सा विभाग बीमारी के कारणों और मौत की वास्तविक वजह की जांच में जुटा हुआ है.