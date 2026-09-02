Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /'हम गरीब थे, इसलिए सुनवाई नहीं हुई!' तन्वी की मौत पर परिजनों का AIIMS पर गंभीर आरोप

'हम गरीब थे, इसलिए सुनवाई नहीं हुई!' तन्वी की मौत पर परिजनों का AIIMS पर गंभीर आरोप

Rajasthan News: कोटा की 14 साल की तन्वी की दिल्ली AIIMS में मौत हो गई. पिता का आरोप है कि 13 साल तक इलाज और सर्जरी के लिए भटकते रहे, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ. AIIMS ने बताया कि सर्जरी संभव नहीं थी और दवाओं से इलाज चल रहा था.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 02, 2026, 11:13 PM IST | Updated:Sep 02, 2026, 11:13 PM IST
'हम गरीब थे, इसलिए सुनवाई नहीं हुई!' तन्वी की मौत पर परिजनों का AIIMS पर गंभीर आरोप
Image Credit: कोटा की 14 साल की तन्वी की दिल्ली AIIMS में मौत हो गई.

Kota News: कोटा की 14 वर्षीय तन्वी की दिल्ली AIIMS में इलाज के दौरान मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि तन्वी के दिल की सर्जरी के लिए उन्हें सालों तक तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो सका. पिता मुकेश कुमार का कहना है कि उन्होंने बेटी के इलाज के लिए 2012 से AIIMS के चक्कर लगाए और 2014 में इलाज के लिए 1.25 लाख रुपये भी जमा कराए थे. अब बेटी की मौत के बाद परिवार ने मामले की जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है. हालांकि, AIIMS प्रशासन ने परिवार के आरोपों से अलग इलाज की पूरी स्थिति बताई है.

जन्म से दिल में थी बीमारी
मुकेश के मुताबिक तन्वी को जन्म से ही VSD यानी दिल में छेद की समस्या थी. 10 अक्टूबर 2012 को पहली बार उसे दिल्ली AIIMS में दिखाया गया था. जांच के बाद उसे कार्डिएक सर्जरी विभाग में भेजा गया. डॉक्टरों ने दिल में मौजूद छेद को ऑपरेशन से बंद करने की सलाह दी थी. परिवार का कहना है कि 2013 में कई जांच कराई गईं. 2014 में इलाज के लिए 1.25 लाख रुपये जमा कराए गए और चार यूनिट ब्लड की भी व्यवस्था की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

2015 में मिली सर्जरी की तारीख
परिवार के मुताबिक 2 सितंबर 2015 को तन्वी की सर्जरी की तारीख दी गई थी. लेकिन बाद में ऑपरेशन टाल दिया गया. पिता का आरोप है कि जब वे बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे तो उसके दांतों में कीड़ा होने की बात कहकर सर्जरी रोक दी गई और जनवरी 2016 में फिर बुलाया गया.

मृतका के पिता ने बताया कि इसके बाद भी कई बार दिल्ली आना-जाना हुआ, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो सका. कोरोना के दौरान करीब तीन साल तक परिवार दिल्ली नहीं जा पाया. 2023 के बाद उन्होंने दोबारा इलाज के लिए प्रयास शुरू किए.

PMO में शिकायत के बाद दबाव का आरोप
पिता का आरोप है कि उन्होंने मामले को लेकर पीएमओ पोर्टल पर शिकायत भी की थी. उनका कहना है कि शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक स्थानीय सांसद के पीए से डॉक्टर को फोन करवाने के बाद डॉक्टर नाराज हो गए. मुकेश का कहना है कि बेटी के इलाज में उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा दिल्ली आने-जाने में खर्च हो गया. अब वह पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं.

24 अगस्त को फिर AIIMS में भर्ती हुई तन्वी
तन्वी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे 24 अगस्त को AIIMS में भर्ती कराया गया था. परिवार के अनुसार 1 सितंबर की सुबह उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद शव कोटा लाया जाएगा.

AIIMS ने बताया इलाज का अलग पक्ष
AIIMS कार्डिएक सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. वी. देवगुरु के मुताबिक 2012 की जांच में तन्वी को VSD के साथ पल्मोनरी एट्रेसिया की बीमारी भी मिली थी. 2018 की जांच के बाद सर्जरी संभव नहीं होने पर दवाओं से इलाज करने का फैसला लिया गया था और परिवार को नियमित फॉलोअप की सलाह दी गई थी.

AIIMS के मुताबिक पिछले साल दूसरी राय लेने पर भी मेडिकल मैनेजमेंट की सलाह दी गई थी. तबीयत बिगड़ने पर 24 अगस्त को संभावित हार्ट-लंग ट्रांसप्लांट के लिए भर्ती किया गया. सोमवार को एंडोस्कोपी हुई. मंगलवार तड़के हाइपॉक्सिक स्पेल के बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ और सुबह 5:06 बजे तन्वी की मौत हो गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

कोटा के सरकारी अस्पताल में एक और प्रसूता की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

कोटा में साइबर ठगी की बड़ी साजिश नाकाम, 190 फर्जी सिम के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार

कोटा निकाय चुनाव में बगावत और खींचतान का डर, बीजेपी-कांग्रेस ने रोकी आधिकारिक लिस्ट

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan news
Kota News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'हम गरीब थे, इसलिए सुनवाई नहीं हुई!' तन्वी की मौत पर परिजनों का AIIMS पर गंभीर आरोप
2
3
4
5