/'हम गरीब थे, इसलिए सुनवाई नहीं हुई!' तन्वी की मौत पर परिजनों का AIIMS पर गंभीर आरोप

Kota News: कोटा की 14 वर्षीय तन्वी की दिल्ली AIIMS में इलाज के दौरान मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि तन्वी के दिल की सर्जरी के लिए उन्हें सालों तक तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो सका. पिता मुकेश कुमार का कहना है कि उन्होंने बेटी के इलाज के लिए 2012 से AIIMS के चक्कर लगाए और 2014 में इलाज के लिए 1.25 लाख रुपये भी जमा कराए थे. अब बेटी की मौत के बाद परिवार ने मामले की जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है. हालांकि, AIIMS प्रशासन ने परिवार के आरोपों से अलग इलाज की पूरी स्थिति बताई है.

जन्म से दिल में थी बीमारी

मुकेश के मुताबिक तन्वी को जन्म से ही VSD यानी दिल में छेद की समस्या थी. 10 अक्टूबर 2012 को पहली बार उसे दिल्ली AIIMS में दिखाया गया था. जांच के बाद उसे कार्डिएक सर्जरी विभाग में भेजा गया. डॉक्टरों ने दिल में मौजूद छेद को ऑपरेशन से बंद करने की सलाह दी थी. परिवार का कहना है कि 2013 में कई जांच कराई गईं. 2014 में इलाज के लिए 1.25 लाख रुपये जमा कराए गए और चार यूनिट ब्लड की भी व्यवस्था की गई.

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2015 में मिली सर्जरी की तारीख

परिवार के मुताबिक 2 सितंबर 2015 को तन्वी की सर्जरी की तारीख दी गई थी. लेकिन बाद में ऑपरेशन टाल दिया गया. पिता का आरोप है कि जब वे बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे तो उसके दांतों में कीड़ा होने की बात कहकर सर्जरी रोक दी गई और जनवरी 2016 में फिर बुलाया गया.

मृतका के पिता ने बताया कि इसके बाद भी कई बार दिल्ली आना-जाना हुआ, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो सका. कोरोना के दौरान करीब तीन साल तक परिवार दिल्ली नहीं जा पाया. 2023 के बाद उन्होंने दोबारा इलाज के लिए प्रयास शुरू किए.

PMO में शिकायत के बाद दबाव का आरोप

पिता का आरोप है कि उन्होंने मामले को लेकर पीएमओ पोर्टल पर शिकायत भी की थी. उनका कहना है कि शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक स्थानीय सांसद के पीए से डॉक्टर को फोन करवाने के बाद डॉक्टर नाराज हो गए. मुकेश का कहना है कि बेटी के इलाज में उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा दिल्ली आने-जाने में खर्च हो गया. अब वह पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं.

24 अगस्त को फिर AIIMS में भर्ती हुई तन्वी

तन्वी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे 24 अगस्त को AIIMS में भर्ती कराया गया था. परिवार के अनुसार 1 सितंबर की सुबह उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद शव कोटा लाया जाएगा.

AIIMS ने बताया इलाज का अलग पक्ष

AIIMS कार्डिएक सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. वी. देवगुरु के मुताबिक 2012 की जांच में तन्वी को VSD के साथ पल्मोनरी एट्रेसिया की बीमारी भी मिली थी. 2018 की जांच के बाद सर्जरी संभव नहीं होने पर दवाओं से इलाज करने का फैसला लिया गया था और परिवार को नियमित फॉलोअप की सलाह दी गई थी.

AIIMS के मुताबिक पिछले साल दूसरी राय लेने पर भी मेडिकल मैनेजमेंट की सलाह दी गई थी. तबीयत बिगड़ने पर 24 अगस्त को संभावित हार्ट-लंग ट्रांसप्लांट के लिए भर्ती किया गया. सोमवार को एंडोस्कोपी हुई. मंगलवार तड़के हाइपॉक्सिक स्पेल के बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ और सुबह 5:06 बजे तन्वी की मौत हो गई.