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कोटा अस्पताल कांड पर बड़ा एक्शन! 2 डॉक्टर और 2 नर्सिंग अधिकारी निलंबित

Rajasthan News: कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मौत मामले में राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 डॉक्टर और 2 नर्सिंगकर्मियों को निलंबित किया है. वहीं जेके लोन व न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported by Rajendra Sharma
Published: May 12, 2026, 10:03 PM|Updated: May 12, 2026, 10:03 PM
कोटा अस्पताल कांड पर बड़ा एक्शन! 2 डॉक्टर और 2 नर्सिंग अधिकारी निलंबित
Image Credit: Kota Medical College

Kota News: कोटा स्थित न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मौत एवं स्वास्थ्य बिगड़ने के प्रकरण को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है और लगातार सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है. मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार पूरे मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच कराई जा रही है तथा दोषियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी दिशा में अब राज्य सरकार ने दो चिकित्सकों और दो नर्सिंगकर्मियों को और निलंबित कर दिया है तथा जेके लोन अस्पताल तथा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने सोमवार शाम को कोटा पहुंचकर पूरे प्रकरण की जानकारी ली और मंगलवार को भी दिनभर प्रकरण के विभिन्न पहलुओं पर समीक्षा की. इसके बाद इलाज एवं पर्यवेक्षणीय लापरवाही सामने आने पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा के आचार्य डॉ. बद्रीलाल तथा सह आचार्य डॉ. खुशबू मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. इसके अतिरिक्त जेके लोन अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी पिंकी खींची एवं न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी मीनाक्षी मीणा को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

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प्रकरण में प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षणीय जिम्मेदारी को निभाने में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा एवं न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोटा के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

आगामी दो दिवस में जारी करें एसओपी, पालना के लिए किया पाबंद
इससे पहले प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर अस्पताल प्रोसीजर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट ट्रीटमेंट रिकॉर्ड आदि पर आगामी दो दिवस में एसओपी जारी की जाए. एसओपी जारी किए जाने के उपरांत उसकी सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए भी पाबंद किया. उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सकों एवं नर्सिंगकर्मियों को एसओपी के अनुसार कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए. मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उपचार उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर एवं आपातकालीन इकाइयों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए. संक्रमण नियंत्रण, नियमित स्टरलाइजेशन, पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग एवं दवा वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

चिकित्सा अधीक्षक रात्रि में भी नियमित दौरा कर लें स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा
श्रीमती राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार मरीजों की सुरक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अस्पतालों में जवाबदेही तय की जा रही है तथा संस्थान प्रभारी एवं यूनिट हेड की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने सभी चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे अस्पतालों में रात्रिकालीन समय भी दौरा कर व्यवस्थाओं का नियमित रूप से जायजा लें. अस्पतालों में रिकॉर्ड का संधारण व्यवस्थित एवं गाइडलाइन के अनुसार हो. साथ ही, मरीजों को दिए जाने वाले इलाज, दवा एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन आदि के नोट्स प्रोटोकॉल के अनुसार लिखे जाएं.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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