/कोटा में रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा! मिट्टी ढही, 2 इंजीनियरों की मौत

राज्य चुनें
Rajasthan News: कोटा-झालावाड़ NH-52 पर दरा घाटी के पास रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी ढहने से दो इंजीनियर प्रभात झा और पंकज कुमार झा की दबकर मौत हो गई. बॉक्स पुशिंग के दौरान हादसा हुआ, जांच जारी है. पुलिस-रेलवे अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.
Kota News: कोटा-झालावाड़ नेशनल हाईवे-52 पर दरा घाटी के पास कोटा रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया. बॉक्स पुशिंग के काम के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई, जिससे मौके पर काम कर रहे दो इंजीनियर दब गए.
हादसे में इंजीनियर प्रभात झा और पंकज कुमार झा की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस, प्रशासन और रेलवे के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. राहत और बचाव कार्य के साथ ही हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है.
खबर अपडेट की जा रही है...
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!