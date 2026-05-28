/कोटा में रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा! मिट्टी ढही, 2 इंजीनियरों की मौत

Kota News: कोटा-झालावाड़ नेशनल हाईवे-52 पर दरा घाटी के पास कोटा रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया. बॉक्स पुशिंग के काम के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई, जिससे मौके पर काम कर रहे दो इंजीनियर दब गए.

हादसे में इंजीनियर प्रभात झा और पंकज कुमार झा की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस, प्रशासन और रेलवे के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. राहत और बचाव कार्य के साथ ही हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है.

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