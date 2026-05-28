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कोटा में रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा! मिट्टी ढही, 2 इंजीनियरों की मौत

Rajasthan News: कोटा-झालावाड़ NH-52 पर दरा घाटी के पास रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी ढहने से दो इंजीनियर प्रभात झा और पंकज कुमार झा की दबकर मौत हो गई. बॉक्स पुशिंग के दौरान हादसा हुआ, जांच जारी है. पुलिस-रेलवे अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 28, 2026, 11:09 PM|Updated: May 28, 2026, 11:09 PM
कोटा में रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा! मिट्टी ढही, 2 इंजीनियरों की मौत
Image Credit: 2 Engineers Died In Kota Jhalawar NH 52 Accident

Kota News: कोटा-झालावाड़ नेशनल हाईवे-52 पर दरा घाटी के पास कोटा रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया. बॉक्स पुशिंग के काम के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई, जिससे मौके पर काम कर रहे दो इंजीनियर दब गए.

हादसे में इंजीनियर प्रभात झा और पंकज कुमार झा की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस, प्रशासन और रेलवे के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. राहत और बचाव कार्य के साथ ही हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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