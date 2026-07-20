/कोटा में इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला, मुंह से निकला झाग... कुछ ही देर में चली गई जान

Kota News: कोटा जिले के रावतभाटा क्षेत्र में रविवार रात एक 34 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. महिला पिछले सात दिनों से बुखार से पीड़ित थी और सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. इसके बाद उसे गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले में परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

मेडिकल बोर्ड से कराया जा रहा पोस्टमार्टम

सोमवार को कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मॉर्च्युरी में मेडिकल बोर्ड की निगरानी में महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मृतका की पहचान रावतभाटा के न्यू मार्केट निवासी 34 वर्षीय ललिता रावत के रूप में हुई है. वह पिछले एक सप्ताह से बुखार से परेशान थी और लगातार इलाज करा रही थी.

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ड्रिप चढ़ाने के बाद बिगड़ी तबीयत

मृतका के पति हिम्मत सिंह ने बताया कि ललिता को पिछले सात दिनों से तेज बुखार था. शुरुआत में रावतभाटा के सरकारी अस्पताल में दो दिन तक ड्रिप लगाई गई, जिससे कुछ राहत मिली. लेकिन दो दिन बाद फिर बुखार आ गया. रविवार को दोबारा अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने जांच लिखी और सुबह ड्रिप चढ़ाई, जिससे कुछ समय के लिए आराम मिला. शाम को फिर अस्पताल बुलाया गया, लेकिन रविवार होने के कारण वहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे.

इंजेक्शन के बाद हालत हुई गंभीर

परिजनों के अनुसार, शाम करीब सात बजे महिला को दोबारा ड्रिप लगाई गई. कुछ देर बाद उसका शरीर कांपने लगा और उसे तेज ठंड महसूस होने लगी. इस पर अस्पताल स्टाफ ने ड्रिप बंद कर दी और एक इंजेक्शन लगाया, जिससे कांपना तो बंद हो गया. इसके कुछ समय बाद स्टाफ ने एक और इंजेक्शन लगाया. आरोप है कि इसके तुरंत बाद महिला को चक्कर आने लगे, वह ठीक से बोल नहीं पा रही थी, उसे तेज पसीना आने लगा, मुंह से झाग निकलने लगा और शरीर का रंग नीला पड़ने लगा.

कोटा ले जाते समय बिगड़ती गई हालत

महिला की हालत लगातार गंभीर होती देख रविवार रात करीब 10 बजे उसे एंबुलेंस से कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों का कहना है कि ललिता पहले किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं थी और सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही के कारण उसकी जान गई.

पुलिस ने शुरू की जांच

मृतका के पति ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने बताया कि उन्हें डॉक्टर और ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ के नाम की जानकारी नहीं है. हिम्मत सिंह सिलाई का काम करते हैं और उनके दो बच्चे हैं, जिनकी उम्र 14 और 12 वर्ष है. रावतभाटा थाना के एएसआई शांतिलाल बुनकर ने बताया कि महिला पिछले सात दिनों से बीमार थी. परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.