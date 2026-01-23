Zee Rajasthan
'मेरी सोच मुझे जीने नहीं दे रही' कोटा में महिला ने नोट लिखकर उठाया खौफनाक कदम

Rajasthan News: कोटा में 27 वर्षीय टीना राठौर ने फंदा लगाकर आत्महत्या की. सुसाइड नोट में उसने मानसिक परेशानियों का ज़िक्र किया. पति और परिवार निर्दोष बताए गए. घटना रानपुर थाना क्षेत्र की, पोस्टमॉर्टम न्यू मेडिकल कॉलेज में हुआ.

Published: Jan 23, 2026, 07:23 PM IST

Kota News: कोटा में एक महिला द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. महिला के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने लिखा है 'मेरी सोच ही खराब हो गई है, यही सोच मुझे जीने नहीं दे रही.' यह घटना रानपुर थाना क्षेत्र की है, जो गुरुवार शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है.

रानपुर थाना क्षेत्र के एसआई भीम सिंह ने बताया कि रानपुर निवासी टीना राठौर (27) ने आत्महत्या की है. सुसाइड नोट में महिला ने निजी कारणों से परेशान होकर यह कदम उठाने की बात लिखी है. वहीं पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए हैं. शुक्रवार को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमॉर्टम करवाया गया.

पति ने बताई घटना की पूरी जानकारी
टीना के पति जॉनी राठौर ने बताया कि उनकी खल-चूरी की दुकान है. गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे टीना ने उन्हें चाय बनाकर दी थी. उनके पिता कनवास जा रहे थे, इसलिए टीना ने बड़ी बेटी को तैयार किया. इसके बाद जॉनी दुकान पर चले गए. उस समय घर में टीना और उनकी छोटी बेटी ही मौजूद थीं.

शाम करीब 6 बजे जब वे दुकान से घर लौटे, तो चाची ने बताया कि टीना दरवाजा नहीं खोल रही है. आवाज देने पर अंदर से छोटी बेटी के रोने की आवाज आई. इसी दौरान चचेरा भाई मनीष भी मौके पर पहुंचा. वह पड़ोसी के मकान की छत से होते हुए सीढ़ियों के सहारे घर में अंदर गया, जहां टीना फंदे से लटकी मिली. उसे तुरंत नीचे उतारकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पति का कहना है कि घर में किसी तरह का तनाव नहीं था.

सुसाइड नोट में लिखी मन की बात
टीना ने सुसाइड नोट में लिखा 'मुझे माफ कर देना, मैं अपनी मर्जी से मर रही हूं. इसमें किसी की कोई गलती नहीं है. मेरी सोच ही खराब हो गई है. मरने का कभी इरादा नहीं था. पिछले 8 दिन से नींद नहीं आ रही थी. दो महीने से खुद से ही परेशान हूं और हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचने लगी हूं.'

उसने यह भी लिखा कि मरने की सोच से वह इतनी परेशान हो गई थी कि नींद में हाथ-पैर कांपने लगते थे. नोट में पति और ससुराल वालों को निर्दोष बताते हुए लिखा गया है कि पति ने हमेशा उसका और बच्चों का ध्यान रखा, लेकिन उसकी सोच उसे जीने नहीं दे रही थी. उसने यह भी लिखा कि उसने जीने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोज-रोज हिम्मत टूटती जा रही थी.

भाई ने लगाए ससुराल पर आरोप
टीना के बड़े भाई मनीष ने बताया कि करीब 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी. उसकी एक 4 साल की बेटी और एक 2 महीने की छोटी बेटी है. उनका कहना है कि टीना कुछ महीनों से परेशान नजर आ रही थी, लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ नहीं बताया.

गुरुवार शाम मौत की सूचना मिली. भाई ने बताया कि उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि घटना के समय घर में कौन-कौन मौजूद था और किन परिस्थितियों में यह घटना हुई. उन्होंने ससुराल में छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने की बात कही और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका कहना है कि सुसाइड नोट में भले ही इच्छा से मरने की बात लिखी हो, लेकिन इससे यह भी शक पैदा होता है कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. भाई के अनुसार, दूसरी बेटी के जन्म के बाद से टीना ज्यादा परेशान रहने लगी थी.

