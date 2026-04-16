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कोटा में बड़ा हादसा! रेलवे ट्रैक के नीचे खड़ी 7 बाइकें आग में जलकर राख

Rajasthan News: कोटा के मंडाना थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के नीचे खड़ी 7 बाइक में अचानक आग लग गई और सभी जलकर राख हो गईं. घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. रेलवे कर्मचारी ट्रैक मरम्मत कर रहे थे, पुलिस आग के कारणों की जांच कर रही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 16, 2026, 07:46 PM|Updated: Apr 16, 2026, 07:46 PM
कोटा में बड़ा हादसा! रेलवे ट्रैक के नीचे खड़ी 7 बाइकें आग में जलकर राख
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: कोटा जिले के मंडाना थाना क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसने रेलवे कर्मचारियों को झकझोर कर रख दिया. सिंहपुरा के पास रेलवे ट्रैक के नीचे बने नाले में खड़ी 7 मोटरसाइकिलों में अचानक आग लग गई, जिससे सभी बाइकें जलकर पूरी तरह राख हो गईं. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई.

यह घटना दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर रांवठा रोड और दरा स्टेशन के बीच, सिंहपुरा के नजदीक हुई बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार रेलवे गैंगमैन कर्मचारी ट्रैक की मरम्मत के काम के लिए मौके पर पहुंचे थे. तेज धूप और गर्मी से बचाव के लिए कर्मचारियों ने अपनी 7 मोटरसाइकिलें रेलवे ट्रैक के नीचे बने नाले में खड़ी कर दी थीं और खुद काम में लग गए. बताया गया कि कर्मचारी वहां से लगभग 300 फीट दूर खंभा नंबर 878/1312 के पास ट्रैक की मरम्मत का कार्य कर रहे थे. इसी दौरान अचानक नाले की तरफ से धुआं उठता दिखाई दिया, जिसे देखकर कर्मचारी तुरंत मौके की ओर दौड़े. वहां पहुंचने पर देखा कि सभी मोटरसाइकिलें आग की तेज लपटों में घिरी हुई थीं.

कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि सातों बाइक पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुकी थीं. कुछ ही मिनटों में सारी मोटरसाइकिलें राख में बदल गईं, जिससे कर्मचारियों को बड़ा नुकसान हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही मंडाना थाना पुलिस को सूचित किया गया. सूचना अधिकारी श्रवणराम ने बताया कि मामले की जानकारी रेलवे कर्मचारियों द्वारा दी गई थी, लेकिन फिलहाल किसी भी कर्मचारी की ओर से थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस ने मौके की स्थिति को देखते हुए जांच शुरू कर दी है.

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ट्रैक के नीचे खड़ी मोटरसाइकिलों में अचानक आग कैसे लगी. क्या यह तेज गर्मी का असर था, किसी तरह की चिंगारी या शॉर्ट सर्किट, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है-इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है. रेलवे और पुलिस दोनों ही विभाग इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं. शुरुआती जांच के बाद ही आग लगने की असली वजह सामने आने की उम्मीद है. इस घटना ने रेलवे कर्मचारियों में भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि काम के दौरान इस तरह का हादसा अचानक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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