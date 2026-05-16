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कोटा अस्पताल केस में बड़ा एक्शन! जांच के लिए पहुंची एम्स की 7 सदस्यीय टीम, जानें पूरा अपडेट

Rajasthan News: कोटा जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत मामले की जांच के लिए दिल्ली और जोधपुर एम्स की 7 सदस्यीय टीम पहुंची. टीम ने लेबर रूम व वार्डों का निरीक्षण किया और नर्सिंग रिकॉर्ड जांचे. जांच रिपोर्ट जल्द वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported by Rajendra Sharma
Published: May 16, 2026, 07:22 PM|Updated: May 16, 2026, 07:22 PM
कोटा अस्पताल केस में बड़ा एक्शन! जांच के लिए पहुंची एम्स की 7 सदस्यीय टीम, जानें पूरा अपडेट
Image Credit: AIIMS Team Investigate Kota Medical College

Kota News: कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत और कुछ अन्य मरीजों की हालत बिगड़ने के मामले की जांच अब तेज हो गई है. इसी सिलसिले में दिल्ली और जोधपुर एम्स की 7 सदस्यीय विशेष टीम कोटा पहुंची है. टीम के पहुंचते ही अस्पताल प्रशासन में भी हलचल देखने को मिली.

जानकारी के अनुसार, एम्स की यह टीम सीधे जेके लोन अस्पताल पहुंची और लेबर रूम का बारीकी से निरीक्षण किया. टीम ने वहां मौजूद सभी व्यवस्थाओं को देखा और इलाज से जुड़े पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश की. इस दौरान अस्पताल की अधीक्षक और अन्य डॉक्टरों से भी विस्तृत जानकारी ली गई. टीम ने सिर्फ निरीक्षण ही नहीं किया, बल्कि मरीजों के इलाज से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाले. खासकर नर्सिंग से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई और कई जरूरी रिकॉर्ड अपने साथ भी ले जाया गया है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि टीम को सभी मरीजों की स्थिति और इलाज से जुड़ी जानकारी दी गई.

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जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा ने बताया कि टीम ने लेबर रूम के साथ-साथ अन्य वार्डों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि जिन मरीजों की हालत पहले गंभीर थी, अब उनकी स्थिति पहले से बेहतर है और इसकी जानकारी भी टीम को दी गई है. अब जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी.

यह पूरा मामला कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जहां सिजेरियन डिलीवरी के बाद चार प्रसूताओं की मौत हो गई थी. इसके अलावा कुछ अन्य प्रसूताओं की किडनी फेल होने के मामले भी सामने आए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे थे.

इसी बीच कोटा उत्तर से विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि जयपुर और कोटा स्तर की जांच कमेटियां अब तक यह नहीं बता पाई हैं कि मरीजों की तबीयत बिगड़ने की असली वजह क्या थी. धारीवाल ने डॉक्टरों पर की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने साफ कहा कि जब जांच में अब तक कुछ भी स्पष्ट सामने नहीं आया है, तो डॉक्टरों के निलंबन और बर्खास्तगी का क्या आधार है. धारीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार जांच कमेटियों के नाम पर सिर्फ औपचारिकता कर रही है और पीड़ित परिवारों को संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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