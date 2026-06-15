/कोटा ACB ने वन विभाग की चौकी पर मारा छापा, 10 हजार की रिश्वत लेते रिश्वतखोर गार्ड गिरफ्तार

Kota News: कोटा एसीबी ने बूंदी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग के तीन फॉरेस्ट गार्ड को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई बरधा डेम स्थित लव कुश वाटिका की वन चौकी पर की गई, जहां टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया और मौके पर मौजूद कर्मचारी भी सकते में आ गए.

एसीबी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए फॉरेस्ट गार्ड की पहचान रूपाराम, रामावतार और विजेंद्र के रूप में हुई है. इसके अलावा एक अन्य फॉरेस्ट गार्ड को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है, जिससे मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है. टीम अब यह भी पता लगाने में लगी है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की शुरुआत एक परिवादी की शिकायत से हुई थी. शिकायत में बताया गया था कि जेसीबी चलाने की अनुमति देने के बदले उससे लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी. इतना ही नहीं, आरोप है कि पहले एक लाख रुपये प्रति माह की मांग की गई थी. बाद में सौदा तय कर 50 हजार रुपये की रकम लेने की बात सामने आई, जिसकी पुष्टि एसीबी द्वारा किए गए सत्यापन में भी हो चुकी है. इसके बाद ही ट्रैप की योजना बनाई गई और कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

एसीबी टीम ने पूरी योजना के तहत मौके पर जाल बिछाया और जैसे ही रिश्वत की रकम का लेन-देन हुआ, टीम ने तुरंत दबिश देकर तीनों फॉरेस्ट गार्ड को पकड़ लिया. मौके से बरामद राशि को जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है. कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए पूरी निगरानी रखी गई थी.

इस कार्रवाई के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की आगे की जांच एसीबी द्वारा की जा रही है. पूरी कार्रवाई एएसपी विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में की गई, जबकि इसका सुपरविजन डीआईजी ओम प्रकाश मीणा ने किया. अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.