/Re-NEET 2026: 23 लाख छात्रों को बड़ी राहत, ALLEN देगा देशभर में फ्री फ्री क्लास-टेस्ट का सपोर्ट

NEET Re Exam 2026: नीट-यूजी परीक्षा रद्द होने और आगामी 21 जून को दोबारा परीक्षा (Re-NEET) की घोषणा के बाद देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब कोटा छात्रों के संबल के लिए आगे आया है. कोटा के प्रतिष्ठित एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट ने देश के सभी 22.80 लाख नीट अभ्यर्थियों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. संस्थान 'स्टूडेंट फर्स्ट' की नीति के तहत सभी छात्रों को निशुल्क क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज और समाधान उपलब्ध करवाएगा.

एलन एप पर शुरू हुआ स्कोर बूस्टर प्रोग्राम

एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के सीईओ नितिन कुकरेजा के अनुसार, यह घोषणा 15 मई से ही प्रभावी कर दी गई है. इसके तहत देश का कोई भी छात्र (चाहे वह एलन का छात्र हो या न हो) पूर्णतः निशुल्क इन सुविधाओं का लाभ उठा सकता है. बता दें कि सुबह 09:00 से 12:00 बजे तह एलन एप पर रोजाना लाइव 'स्कोर बूस्टर क्लासेज' लगेंगी, जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करवाएंगे. दोपहर 02:00 से 05:00 बजे से रोजाना नीट के हुबहू पैटर्न पर 'ऑनलाइन टेस्ट' आयोजित होगा, जिसके बाद छात्रों को उनका डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिलेगा. और शाम 05:30 बजे से एलन नीट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देश की टॉप फैकल्टीज द्वारा उसी दिन के पेपर का लाइव वीडियो सॉल्यूशन करवाया जाएगा.

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"यह समय निराश होने का नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का है"

संस्थान के सीईओ नितिन कुकरेजा ने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा निरस्त होने की वजह से छात्र मानसिक और शैक्षणिक रूप से काफी दबाव में हैं.

"हम समझते हैं कि छात्रों का आत्मविश्वास इस समय डगमगाया हुआ है. उनकी तैयारी प्रभावित न हो और वे अपने डॉक्टर बनने के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ें, इसके लिए एलन हर एक छात्र के साथ खड़ा है. एलन एप पर रजिस्ट्रेशन करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह सपोर्ट 100% फ्री है."

— नितिन कुकरेजा, सीईओ (ALLEN)

अभ्यर्थियों के लिए ‘कोटा मंत्र’, सोशल मीडिया और अफवाहों से दूर रहें

एलन एक्सपर्ट्स ने जोधपुर और देश के बाकी हिस्सों में तैयारी कर रहे छात्रों से अपील की है कि वे अब परीक्षा रद्द होने के विवादों और सोशल मीडिया की अनावश्यक बहसों से पूरी तरह दूरी बना लें. 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए बचे हुए दिनों को एक 'अवसर' (Opportunity) के रूप में देखें और सकारात्मकता के साथ अपनी रैंक सुधारने में जुट जाएं.