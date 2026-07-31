/यूट्यूब से सीखी बॉक्सिंग, हाथों में प्लेट्स... फिर भी कॉमनवेल्थ के फाइनल में पहुंची कोटा की बेटी

Arundhati Choudhary CWG 2026: कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रच दिया है. 70 किलोग्राम भार वर्ग के कड़े मुकाबले में शुक्रवार को अरुंधति ने वेल्स की दिग्गज बॉक्सर और 2022 की गोल्ड मेडलिस्ट रोसी एकेल्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए सिल्वर मेडल पक्का कर लिया. अरुंधति चौधरी फाइनल मुकाबले में 1 अगस्त को इंग्लैंड की बॉक्सर चैंटेल रीड का सामना करेंगी.

बास्केटबॉल से की थी करियर की शुरूआत

​अरुंधति का इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा. कभी स्कूल बास्केटबॉल टीम की कप्तान रहीं अरुंधति ने पिता सुरेश चौधरी की सलाह पर बॉक्सिंग चुनी थी. कोटा में प्रॉपर कोच न मिलने पर ताइक्वांडो कोच अशोक गौतम ने यूट्यूब से तकनीकें देखकर उन्हें ट्रेनिंग दी.

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गंभीर चोटों के चलते हाथें में लगी हुई हैं प्लेट्स

​रिंग में मिली गंभीर चोटों के कारण अरुंधति के दोनों हाथों में प्लेट्स लगानी पड़ीं और एड़ी में फ्रैक्चर भी हुआ. पेरिस ओलंपिक क्वालीफायर के दौरान मां के आईसीयू में भर्ती होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. महज 15 साल की उम्र में भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड जीतने का सपना देखने वाली अरुंधति अब अपने पिता के सपने को पूरा करने से बस एक कदम दूर हैं.

अरुंधति चौधरी का सफर

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उपलब्धियां

2017 - जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप (रोहतक)

गोल्ड मेडल जीता.

बेस्ट बॉक्सर का खिताब हासिल किया.

2018 - जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप (मोहाली)

सिल्वर मेडल जीता.

बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार मिला.

2017 से 2019 - खेलो इंडिया बॉक्सिंग प्रतियोगिता

लगातार तीन गोल्ड मेडल अपने नाम किए.

2019 - यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप (रुद्रपुर)

गोल्ड मेडल जीता.

2021 - सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप (हिसार)

गोल्ड मेडल हासिल किया.

2022 - ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (ग्वालियर)

गोल्ड मेडल जीता.

2023 - सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप (ग्रेटर नोएडा)

गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उपलब्धियां

2017 - इंटरनेशनल मेमोरियल कप (यूक्रेन)

गोल्ड मेडल जीता.

2018 - नेशंस कप (सर्बिया)

गोल्ड मेडल हासिल किया.

2019 - फेलिक्स बॉक्स कप (आयरलैंड)

गोल्ड मेडल जीता.

2019 - जूनियर एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप

ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.

2019 - यूथ एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप (मंगोलिया)

ब्रॉन्ज मेडल जीता.

2019 - बॉक्सम कप

सिल्वर मेडल अपने नाम किया.

2021 - एशियाटिक पर्ल टूर्नामेंट (मोंटेनेग्रो)

गोल्ड मेडल जीता.

2021 - जूनियर यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप (पोलैंड)

गोल्ड मेडल हासिल किया.

2021 - जूनियर यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप

गोल्ड मेडल जीता.

2022 - एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

2024 - स्ट्रैंडजा कप (बुल्गारिया)

सिल्वर मेडल जीता.

2025 - वर्ल्ड कप बॉक्सिंग

गोल्ड मेडल हासिल किया.

2026 - वर्ल्ड कप बॉक्सिंग (भारत)

गोल्ड मेडल जीता.

2026 - एशियन चैंपियनशिप

गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

कोटा की अरुंधति चौधरी ने जूनियर स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने वाली अरुंधति अब भारत की प्रमुख महिला बॉक्सर्स में शामिल हो चुकी हैं. उनके नाम कई गोल्ड मेडल हैं और उनका लक्ष्य अब ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है.