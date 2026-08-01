/कोटा की अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो में लहराया तिरंगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जीता गोल्ड मेडल

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में राजस्थान के कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी ने इतिहास रच दिया है. अरुंधति ने बॉक्सिंग के 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड की बॉक्सर चैंटेल रीड को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया. इस शानदार जीत के साथ उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है. उनकी इस उपलब्धि के बाद कोटा सहित पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है और उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं.

फाइनल में शानदार खेल दिखाकर जीता गोल्ड

फाइनल मुकाबले में अरुंधति चौधरी ने शुरुआत से ही दमदार खेल दिखाया. उन्होंने इंग्लैंड की चैंटेल रीड को कड़ी टक्कर देते हुए मुकाबला अपने नाम किया और गोल्ड मेडल जीत लिया. इस जीत के साथ अरुंधति ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की झोली में एक और स्वर्ण पदक डाल दिया.

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सेमीफाइनल में गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर बनाई थी जगह

अरुंधति ने फाइनल तक पहुंचने का सफर भी शानदार अंदाज में तय किया. सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने वेल्स की अनुभवी बॉक्सर और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की गोल्ड मेडलिस्ट रोसी एकेल्स को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया था. इस जीत के साथ उन्होंने भारत के लिए कम से कम सिल्वर मेडल पहले ही पक्का कर लिया था.

इससे पहले क्वार्टर फाइनल में भी अरुंधति ने न्यूजीलैंड की बॉक्सर मॉर्गन अड्रेशन को 3-1 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई थी. लगातार दो बड़ी जीत के बाद उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया और आखिरकार गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहीं.

राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर ने रचा इतिहास

अरुंधति चौधरी महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी की खिलाड़ी हैं. वह कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर हैं. अब उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है. उनकी इस सफलता से कोटा ही नहीं, पूरे राजस्थान के खेल जगत में उत्साह का माहौल है.

मेहनत और अनुशासन का मिला बड़ा इनाम

अरुंधति की सफलता के पीछे उनके कोच अशोक गौतम की मेहनत और उनकी कड़ी तैयारी का बड़ा योगदान माना जा रहा है. कोच के मुताबिक लगातार अभ्यास, अनुशासित प्रशिक्षण और स्कॉटलैंड में आयोजित 14 दिन के प्री-कॉम्पिटिशन कैंप ने उन्हें इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार किया. उसी मेहनत का नतीजा है कि अरुंधति ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रच दिया.

परिवार और एकेडमी में जश्न का माहौल

अरुंधति की जीत के बाद उनके पिता एवं जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष सुरेश चौधरी, माता सुनीता चौधरी और पूरे परिवार में खुशी की लहर है. सभी ने इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं. वहीं महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी में भी खिलाड़ियों और कोचों ने उनकी जीत का जश्न मनाया. पूरे कोटा में इस जीत को लेकर उत्साह का माहौल है.

राजस्थान के लिए गर्व का पल

अरुंधति चौधरी की यह जीत राजस्थान के खेल इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन के दम पर किसी भी बड़े मंच पर सफलता हासिल की जा सकती है. उनकी इस ऐतिहासिक जीत से प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को भी नई प्रेरणा मिलेगी और आने वाले समय में कई खिलाड़ी उनके नक्शेकदम पर चलने की कोशिश करेंगे.