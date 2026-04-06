न लोन, न उधारी... फिर भी खाते से काट ली गाढ़ी कमाई, राजस्थान के नामी बैंक की बड़ी लापरवाही

जी हां, मामला सांगोद निवासी मुकेश कुमार मित्तल से जुड़ा है. मुकेश के असली पिता का नाम रामेश्वर मित्तल है और उनका सांगोद स्थित एयू बैंक में एक बचत खाता है. 25 नवंबर 2025 को बैंक की ओर से उन्हें एक रिकवरी नोटिस मिलता है. नोटिस देखकर मुकेश के होश उड़ जाते हैं... क्योंकि उसमें उन्हें ''मुकेश कुमार मित्तल पुत्र छोटूलाल आर्य पुत्र रामेश्वर'' के रूप में संबोधित किया गया था! और फरमान था- छोटूलाल आर्य के नाम पर बकाया 10 हज़ार 858 रुपये का लोन चुकाने का. घबराए हुए मुकेश ने तुरंत बैंक के चक्कर काटे. शाखा प्रबंधक और लोन डिपार्टमेंट से बात की. बैंक कर्मचारियों ने कंप्यूटर चेक किया और खुद माना कि इस लोन से मुकेश का कोई लेना-देना नहीं है. ईमेल पर शिकायत करने के बाद बैंक ने 5 दिन में नाम सुधारने का लिखित आश्वासन भी दे दिया. मुकेश निश्चिंत हो गए कि चलो, तकनीकी गलती थी, सुधर जाएगी. लेकिन... असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ. बैंक के आश्वासन के महीनों बाद, 30 मार्च 2026 की शाम अचानक मुकेश के खाते से 10 हज़ार 858 रुपये काट लिए गए. यह वही रकम थी जिसका नोटिस नवंबर में आया था. बिना किसी सूचना के हुई इस कटौती की वजह से मुकेश का एक अन्य जरूरी पेमेंट भी फेल हो गया... जिससे उन्हें भारी मानसिक संताप और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा. इसे बैंक की मनमानी और धोखाधड़ी बताते हुए, पीड़ित मुकेश ने 2 अप्रैल को सांगोद पुलिस थाने का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने बैंक पदाधिकारियों के खिलाफ पद के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े की लिखित शिकायत दी है.