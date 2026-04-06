न लोन, न उधारी... फिर भी खाते से काट ली गाढ़ी कमाई, राजस्थान के नामी बैंक की बड़ी लापरवाही

Rajasthan News: कोटा जिले के सांगोद में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मुकेश कुमार मित्तल के खाते में दो पिता जोड़कर 10,858 रुपये का गलत कटौती कर दी. बैंक ने गलती माना, लेकिन बिना सूचना पैसे काटे, जिससे मुकेश को आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ.
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Kota News: क्या एक इंसान के दो पिता हो सकते हैं? आपका जवाब होगा- बिल्कुल नहीं! लेकिन कोटा जिले के सांगोद में संचालित ''एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक'' के सिस्टम ने विज्ञान और रिश्तों दोनों को चुनौती दे डाली है. बैंक ने न सिर्फ एक ग्राहक के नाम के आगे दो पिताओं का नाम जोड़ दिया... बल्कि इसी ''अजीबोगरीब'' रिश्ते की आड़ में किसी और के लोन के पैसे भी उस निर्दोष ग्राहक के खाते से उड़ा लिए!
जी हां, मामला सांगोद निवासी मुकेश कुमार मित्तल से जुड़ा है. मुकेश के असली पिता का नाम रामेश्वर मित्तल है और उनका सांगोद स्थित एयू बैंक में एक बचत खाता है. 25 नवंबर 2025 को बैंक की ओर से उन्हें एक रिकवरी नोटिस मिलता है. नोटिस देखकर मुकेश के होश उड़ जाते हैं... क्योंकि उसमें उन्हें ''मुकेश कुमार मित्तल पुत्र छोटूलाल आर्य पुत्र रामेश्वर'' के रूप में संबोधित किया गया था! और फरमान था- छोटूलाल आर्य के नाम पर बकाया 10 हज़ार 858 रुपये का लोन चुकाने का. घबराए हुए मुकेश ने तुरंत बैंक के चक्कर काटे. शाखा प्रबंधक और लोन डिपार्टमेंट से बात की. बैंक कर्मचारियों ने कंप्यूटर चेक किया और खुद माना कि इस लोन से मुकेश का कोई लेना-देना नहीं है. ईमेल पर शिकायत करने के बाद बैंक ने 5 दिन में नाम सुधारने का लिखित आश्वासन भी दे दिया. मुकेश निश्चिंत हो गए कि चलो, तकनीकी गलती थी, सुधर जाएगी. लेकिन... असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ. बैंक के आश्वासन के महीनों बाद, 30 मार्च 2026 की शाम अचानक मुकेश के खाते से 10 हज़ार 858 रुपये काट लिए गए. यह वही रकम थी जिसका नोटिस नवंबर में आया था. बिना किसी सूचना के हुई इस कटौती की वजह से मुकेश का एक अन्य जरूरी पेमेंट भी फेल हो गया... जिससे उन्हें भारी मानसिक संताप और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा. इसे बैंक की मनमानी और धोखाधड़ी बताते हुए, पीड़ित मुकेश ने 2 अप्रैल को सांगोद पुलिस थाने का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने बैंक पदाधिकारियों के खिलाफ पद के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े की लिखित शिकायत दी है.
उधर, जब मामला गरमाया तो सांगोद बैंक मैनेजर दिनेश सोलंकी ने इसे महज एक ''तकनीकी खामी'' बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेज दी गई है और दो-तीन दिन में पैसा रिफंड हो जाएगा. वहीं, सांगोद थानाधिकारी अनिल गौतम ने परिवाद मिलने की पुष्टि करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैंक की इस ''तकनीकी लापरवाही'' की कीमत एक आम ग्राहक क्यों चुकाए? क्या महज ''रिफंड'' का आश्वासन उस मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कर सकता है?
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