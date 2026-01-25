Zee Rajasthan
धीरेंद्र शास्त्री की कथा में पहुंचे बाबा रामदेव और दाती महाराज, बेटियों की सुरक्षा पर गूंजा बड़ा संदेश

Rajasthan News: गौमाता महोत्सव और रामकथा के दौरान आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के साथ योग गुरु बाबा रामदेव और दाती महाराज कथा स्थल पहुंचे. संतों ने पूजा-अर्चना कर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया. शास्त्री ने गाय, गंगा, गुरु, गायत्री, गीता और बेटियों की रक्षा पर जोर दिया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 25, 2026, 04:26 PM IST | Updated: Jan 25, 2026, 04:26 PM IST

धीरेंद्र शास्त्री की कथा में पहुंचे बाबा रामदेव और दाती महाराज, बेटियों की सुरक्षा पर गूंजा बड़ा संदेश

Kota News: गौमाता महोत्सव और रामकथा के आयोजन के दौरान कथा स्थल पर एक खास आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला. इस अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव और शनि धाम के दाती महाराज, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के साथ कथा स्थल पर पहुंचे. तीनों संतों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की, आरती उतारी और वहां मौजूद श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया. संतों के एक साथ दर्शन होते ही कथा पंडाल जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा. इससे पहले बाबा रामदेव के आगमन पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने हरिया खेड़ी हाईवे पर पहुंचकर उनका स्वागत किया.

कोटा में कथा के दौरान आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमें गौमाता की सेवा करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि गाय, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता की रक्षा करना जरूरी है. इन पांचों की रक्षा करने से सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा और समाज भी मजबूत बनेगा.

उन्होंने आगे कहा कि इन पांच के साथ गौरी की रक्षा भी जरूरी है, यानी बेटियों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए. बेटियों को लव जिहाद से बचाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि बेटियों को दुर्गा और काली की तरह मजबूत बनना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए.

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने यह बातें रामगंजमंडी में श्रीरामकथा के तीसरे दिन कहीं. उन्होंने कहा कि इन सिद्धांतों को अपनाने से सनातन धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता.

रामगंजमंडी में चल रही रामकथा में शामिल होने के लिए रविवार को योग गुरु बाबा रामदेव और शनि धाम के दाती महाराज भी पहुंचे. बाबा रामदेव के रामगंजमंडी आगमन पर मंत्री मदन दिलावर ने हरिया खेड़ी हाईवे पर उनकी अगवानी की. इसके बाद बाबा रामदेव और दाती महाराज चार धाम पहुंचे.

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री शनिवार देर रात कोटा पहुंचे थे. यहां उन्होंने मंत्री मदन दिलावर के परिवार और स्टाफ से मुलाकात की. इसके बाद वे बोरखेड़ा पहुंचे, जहां भक्तों से संवाद किया. इसके बाद वे रामगंजमंडी में श्रीरामकथा के पंडाल पहुंचे और देर रात अचानक भक्तों के बीच पहुंचकर उनसे मिले.

अपने संदेश में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर कहा कि गाय की सेवा, धार्मिक मूल्यों की रक्षा और बेटियों की सुरक्षा आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है. उन्होंने कहा कि इन बातों पर चलकर ही समाज और संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सकता है.

