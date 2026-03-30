Rajasthan News: सांगोद में विकास की रफ्तार तेज, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दी 17.82 करोड़ की सौगात

Kota News: राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान सांगोद विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास का पिटारा खोलकर पहुंचे. उन्होंने क्षेत्र को 17 करोड़ 82 लाख रुपये के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देते हुए स्पष्ट किया कि भजनलाल सरकार का लक्ष्य 'अंत्योदय' यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं को पहुंचाना है.

विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

पंचायत समिति परिसर में आयोजित भव्य समारोह के दौरान मंत्री नागर ने करोड़ों की लागत से पूर्ण हुए और नए स्वीकृत कार्यों की पट्टिकाओं का अनावरण किया. इन कार्यों में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था और सामुदायिक भवनों के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया है.वर्ष 2022 से 2026 के बीच अमृतकुआं, आवा, बालूहेड़ा और मंडिता जैसी पंचायतों में हैंडपंप और वाटर कूलर लगाकर पानी की समस्या को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया गया है. खड़िया के गेहूंखेड़ी में श्मशान मार्ग पर इंटरलॉकिंग, जल निकासी के लिए नालियां और तालाबों के संरक्षण कार्य पूरे किए गए हैं.

भ्रष्टाचार और गुणवत्ता पर सख्त चेतावनी

बता दें कि समारोह को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने ठेकेदारों और अधिकारियों को दो टूक चेतावनी दी.'जनता के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए. जहां भी गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो, सीधे मुझसे शिकायत करें. विकास कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.' उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर गर्भवती महिलाओं को लगातार पोषण किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय का बेहतरीन उदाहरण है.

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जनसुनवाई

समारोह के बाद मंत्री नागर ने आम जनता के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं. बिजली कटौती, टूटी सड़कें और पानी की किल्लत जैसी शिकायतों पर मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और समस्याओं का तुरंत समाधान हो. कार्यक्रम की अध्यक्षता कोटा जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल ने की. इस दौरान उप प्रधान जयवीर सिंह, ओम मेहता और नंदकिशोर मालव सहित कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे.

रिपोर्ट कार्ड: सांगोद विकास (2022-2026)

कार्य का प्रकार मुख्य लाभ पंचायतें पेयजल योजना हैंडपंप, वाटर कूलर अमृतकुआं, आवा, बालूहेड़ा सड़क निर्माण इंटरलॉकिंग, सीसी रोड गेहूँखेड़ी, मण्डिता जन कल्याण श्मशान मार्ग, नाली निर्माण खड़िया व अन्य ग्रामीण क्षेत्र

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