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इटावा में चला बुलडोजर का कहर! अवैध गतिविधियों वाले मकान को मिनटों में किया जमींदोज

Rajasthan News: इटावा के खातोली रोड स्थित एक मकान पर अवैध गतिविधियों की शिकायतों के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. दस्तावेज पेश नहीं करने पर नगरपालिका ने नोटिस देकर भवन को ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस जाब्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 18, 2026, 04:14 PM|Updated: Jun 18, 2026, 04:14 PM
इटावा में चला बुलडोजर का कहर! अवैध गतिविधियों वाले मकान को मिनटों में किया जमींदोज
Image Credit: Kota Bulldozer Action Itawa

Kota News: इटावा कस्बे में गुरुवार सुबह उस समय हलचल मच गई जब खातोली रोड स्थित एक मकान पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया. अवैध निर्माण और कथित अवैध गतिविधियों को लेकर लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान को ध्वस्त करना शुरू कर दिया. यह कार्रवाई इलाके में चर्चा का विषय बनी रही और बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए मौके पर पहुंचे.

जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले पुलिस ने इसी मकान में चल रही कथित अवैध गतिविधियों को लेकर कार्रवाई की थी. इसके बाद स्थानीय लोगों की ओर से लगातार शिकायतें प्रशासन तक पहुंच रही थीं. मामले को गंभीरता से लेते हुए कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद इटावा प्रशासन और नगरपालिका ने मामले की जांच शुरू की.

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जांच के दौरान नगरपालिका की ओर से मकान मालिक शबनम के नाम नोटिस जारी किया गया. नोटिस में मकान से जुड़े दस्तावेज और निर्माण की वैधता से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था. प्रशासन का कहना है कि निर्धारित समय के भीतर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए. इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने अवैध निर्माण हटाने का फैसला लिया और मकान पर ध्वस्तीकरण का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था.

गुरुवार सुबह करीब 8 बजे नगरपालिका की टीम भारी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंची. कई जेसीबी मशीनों की मदद से मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई. प्रशासन ने पहले से ही पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी थी ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो. कार्रवाई शुरू होते ही आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई.

इस दौरान इटावा एसडीएम हेमंत कुमार घनघोर, डीएसपी ओमप्रकाश सरावग, तहसीलदार वीपी सिंह, इटावा थाना प्रभारी अजीत सिंह और नगरपालिका ईओ राजूलाल मीणा सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. अधिकारियों की निगरानी में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया. प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह बनी रहे.

सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. इटावा, खातोली, अयाना और आसपास के क्षेत्रों से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया. इसके अलावा कोटा से भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर भेजा गया. कुल मिलाकर करीब 100 पुलिस जवान और 50 से अधिक नगरपालिका कर्मचारी कार्रवाई में शामिल रहे. पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में रखा गया था.

नगरपालिका ईओ राजूलाल मीणा ने बताया कि संबंधित मकान में अवैध निर्माण किया गया था और वहां कथित रूप से अवैध गतिविधियों के संचालन की शिकायतें भी सामने आई थीं. सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही यह कार्रवाई की गई है. इटावा में इस तरह की कार्रवाई पहली बार देखने को मिली, इसलिए दिनभर लोगों के बीच इसी की चर्चा होती रही. प्रशासन का कहना है कि आगे भी अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के मामलों में इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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