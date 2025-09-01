बारां बवाल पर प्रशासन सख्त! शांति समिति की बैठक, हर त्योहार पर अलर्ट जारी

Baran News: बारां में रविवार को दो समुदायों के बीच हुए टकराव के बाद सोमवार को शहर में शांति बहाल रही. पुलिस और प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट होकर निगरानी रखी. वहीं, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उपद्रव फैलाने वाले करीब 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

पथ संचलन को लेकर बिगड़े थे हालात

यह घटना रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पथ संचलन को लेकर हुई थी, जहाँ हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा. हालांकि, सोमवार को दोनों ही समुदायों के लोगों ने इस घटना पर कोई भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया.

सीएलजी सदस्यों के साथ शांति समिति की बैठक

रविवार की घटना के मद्देनजर, आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है. इसी क्रम में, सोमवार को जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिषेक अंडासु ने कोतवाली पहुंचकर सीएलजी (नागरिक संपर्क समूह) सदस्यों के साथ एक शांति समिति की बैठक की. बैठक के दौरान कलेक्टर तोमर ने सभी सदस्यों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की.

हिंदू संगठन ने की घटना की निंदा

वहीं, हिंदू संगठनों की ओर से आए सौरभ भार्गव ने घटना की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से ही पथ संचलन निकालता आया है. इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन का कहना है कि शहर में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और आगामी त्योहारों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे.