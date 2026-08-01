/गोल्ड के लिए रिंग में उतरेगी कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रचेगी इतिहास?

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में राजस्थान के कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बॉक्सिंग के 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है. स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रही इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में अरुंधति ने वेल्स की अनुभवी बॉक्सर और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की गोल्ड मेडलिस्ट रोसी एकेल्स को हराकर भारत के लिए सिल्वर मेडल पक्का कर दिया है. अब उनकी नजरें गोल्ड मेडल जीतने पर हैं. अरुंधति का फाइनल मुकाबला आज इंग्लैंड की बॉक्सर चैंटेल रीड के खिलाफ भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे खेला जाएगा.

सेमीफाइनल में शानदार जीत से फाइनल में पहुंचीं अरुंधति

अरुंधति चौधरी ने सेमीफाइनल मुकाबले में बेहतरीन खेल दिखाते हुए वेल्स की खिलाड़ी रोसी एकेल्स को मात दी. रोसी एकेल्स इससे पहले 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी थीं, लेकिन अरुंधति ने अपने दमदार प्रदर्शन से उन्हें हराकर फाइनल में जगह बना ली.

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इससे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी अरुंधति ने शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने न्यूजीलैंड की बॉक्सर मॉर्गन अड्रेशन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था. लगातार दो जीत के साथ उन्होंने भारत के लिए पदक पक्का कर लिया था.

कोटा की पहली महिला बॉक्सर बनीं अरुंधति

अरुंधति चौधरी महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी की खिलाड़ी हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर बनने का गौरव हासिल कर चुकी हैं. उनकी इस उपलब्धि से कोटा सहित पूरे राजस्थान के खेल जगत में खुशी का माहौल है.

अरुंधति की इस सफलता के पीछे उनके कोच अशोक गौतम की मेहनत भी अहम रही है. कोच ने बताया कि लगातार अभ्यास, अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ स्कॉटलैंड में हुए 14 दिन के प्री-कॉम्पिटिशन कैंप ने उनकी तैयारी को और मजबूत किया.

परिवार और एकेडमी में जश्न का माहौल

अरुंधति के फाइनल में पहुंचने की खबर मिलते ही उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. उनके पिता और जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष सुरेश चौधरी, माता सुनीता चौधरी और परिवार के अन्य सदस्यों ने इस कामयाबी पर खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.

वहीं, महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने भी अरुंधति का मुकाबला लाइव देखा और उनकी जीत के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए.

अब गोल्ड मेडल जीतने पर अरुंधति की नजर

फाइनल में पहुंचने के बाद अब पूरा राजस्थान अरुंधति से गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए बैठा है. इंग्लैंड की बॉक्सर चैंटेल रीड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में अरुंधति रिंग में उतरेंगी. अगर वह यह मुकाबला जीत जाती हैं तो कॉमनवेल्थ गेम्स में राजस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगी. कोटा की यह बेटी अब देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी.