Rajasthan News: कोटा के सूर्य नगर में सुबह 4 बजे सड़क पर मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सफल रेस्क्यू किया और उसे नाले में छोड़ा. चंद्रालोई नदी किनारे बसी कॉलोनियों में अब मगरमच्छों का खतरा बढ़ गया है.

Published: Sep 17, 2025, 06:20 PM IST | Updated: Sep 17, 2025, 06:20 PM IST

कोटा में गोदी में उठाकर प्यार से छोड़ा मगरमच्छ, पूरे शहर में चर्चा का विषय बना रेस्क्यू

Kota Crocodile Rescue: राजस्थान के कोटा जिले के सूर्य नगर इलाके में बुधवार तड़के उस समय अफरा-तफरी मच गई जब लोगों ने सड़क पर एक मगरमच्छ को घूमते हुए देखा. सुबह करीब 4 बजे अचानक सड़क पर मगरमच्छ निकलने से स्थानीय लोग दहशत में आ गए. जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से उसका रेस्क्यू किया.

वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सूर्य नगर से मिला यह मगरमच्छ रेस्क्यू करने के बाद बोरखण्डी के नाले में छोड़ दिया गया है. टीम के अनुसार हाल ही में शहर में नदी, नालों और नहरों से मगरमच्छ निकलकर कॉलोनियों और सड़कों की ओर आ रहे हैं. ऐसे हालात में अगर कहीं मगरमच्छ दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचना देना बेहद जरूरी है, ताकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर वापस छोड़ा जा सके.

हो सकती है कोई भी दुर्घटना
स्थानीय लोगों का कहना है कि रात से सुबह तक इलाके में हलचल रहती है और ऐसे में सड़क पर मगरमच्छ का निकलना किसी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकता था. लोगों ने राहत की सांस ली कि वन विभाग की टीम ने समय रहते मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया.

चंद्रालोई नदी के किनारे बसा इलाका
जानकारी के मुताबिक, कोटा का देवली अरब क्षेत्र चंद्रालोई नदी के किनारे बसा हुआ है. यही नदी मगरमच्छों का मुख्य निवास स्थान मानी जाती है. आधा दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में अब मगरमच्छों के दिखने का खतरा बढ़ गया है. दरअसल, चंद्रालोई नदी मानस गांव के पास जाकर चंबल नदी में मिलती है. मानसून और जलभराव के दौरान अक्सर मगरमच्छ नदी से बाहर निकलकर आसपास की कॉलोनियों और सड़कों की ओर भटक आते हैं.

विभाग ने लोगों से की अपील
वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि मगरमच्छ को देखते ही घबराएं नहीं और न ही उसे भगाने या मारने की कोशिश करें. ऐसे मामलों में तुरंत विभाग को सूचना दें ताकि वन्यजीव को सुरक्षित बचाया जा सके और लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे. यह घटना एक बार फिर इस ओर इशारा करती है कि शहर के किनारे बसे इलाकों में मगरमच्छों की मौजूदगी अब आम होती जा रही है और लोगों को सतर्क रहकर ही अपनी दिनचर्या पूरी करनी होगी.

