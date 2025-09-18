Zee Rajasthan
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का विपक्ष पर पलटवार, झूठे आरोपों से नहीं रुकेगा शिक्षा सुधार का सफर

Rajasthan News: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पाठ्यक्रम से अध्याय हटाने के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि मानगढ़ धाम और कालीबाई से जुड़े पाठों को विस्तृत जानकारी के साथ उन्नत किया गया है, और यह बदलाव शिक्षा विशेषज्ञों की सलाह पर हुआ है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 18, 2025, 05:34 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 05:34 PM IST

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का विपक्ष पर पलटवार, झूठे आरोपों से नहीं रुकेगा शिक्षा सुधार का सफर

Kota News: कोटा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम में किए गए बदलावों पर सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये बदलाव शिक्षा विशेषज्ञों की सलाह पर किए गए हैं और इनका उद्देश्य छात्रों को हमारे महापुरुषों के बारे में विस्तृत जानकारी देना है.

पाठ्यक्रम में बदलाव का उद्देश्य
शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि पाठ्यक्रम से किसी भी महत्वपूर्ण अध्याय को हटाया नहीं गया है, बल्कि उन्हें और अधिक जानकारी के साथ उन्नत किया गया है. उन्होंने दो प्रमुख उदाहरण दिए: उन्होंने कहा कि मानगढ़ धाम से जुड़े पाठ को कक्षा 5 से 6 में विस्तृत जानकारी के साथ जोड़ा गया है. इस बदलाव से गुरु गोविंद के आंदोलन और उसके महत्व को छात्र और गहराई से समझ पाएंगे. मदन दिलावर ने मानगढ़ धाम को एक राष्ट्रीय मुद्दा बताया, जो हमारे गौरव से जुड़ा है. वहीं शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कालीबाई के पाठ को भी अपग्रेड करके कक्षा 7 के विषय में शामिल किया गया है. यह कदम छात्रों को उनके जीवन और बलिदान के बारे में और अधिक जानकारी देगा.

उन्होंने जोर देकर कहा कि इन बदलावों का लक्ष्य महापुरुषों का विस्तृत जीवन छात्रों को पढ़ाना है, ताकि वे अपनी विरासत पर गर्व कर सकें.

शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का बढ़ता गौरव
शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार के प्रयासों से राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है. उन्होंने बताया कि राज्य 11वें स्थान से तीसरे पायदान पर पहुँच गया है. उन्होंने इसके पक्ष में आंकड़े भी प्रस्तुत किए, जिसमें 18 जिलों के परीक्षा परिणामों की तुलना की गई. इन आंकड़ों के अनुसार, सरकारी स्कूलों में 18 हजार से अधिक छात्रों ने 75% से ज्यादा अंक हासिल किए, जबकि निजी स्कूलों में यह संख्या 13 हजार थी.

शिक्षा की गुणवत्ता

मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान की यह तरक्की विपक्ष को रास नहीं आ रही है, और इसीलिए वे झूठे आरोप लगाकर सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे आरोपों से विचलित नहीं होगी.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota news हर पल की जानकारी.

