/कोटा का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ 'बीमार'! गंदगी और सीवरेज ने बढ़ाया महामारी का खतरा

Kota News: कोटा संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमबीएस अस्पताल की बदहाल व्यवस्था अब मरीजों और उनके परिजनों के लिए चिंता का कारण बन गई है. हजारों मरीजों का इलाज करने वाला यह अस्पताल इन दिनों खुद अव्यवस्थाओं से जूझता नजर आ रहा है. अस्पताल परिसर और उसके आसपास गंदगी के ढेर, सीवरेज का जमा गंदा पानी और मच्छरों की भरमार ने हालात गंभीर बना दिए हैं. लोगों का कहना है कि इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीज अब नई बीमारियों के खतरे का भी सामना कर रहे हैं.

अस्पताल के बाहर फैला गंदा पानी

रविवार सुबह अस्पताल का जायजा लेने पर सामने आया कि एमबीएस अस्पताल के मुख्य प्रवेश मार्ग के बाहर सीवरेज का गंदा पानी जमा हुआ है. सड़क पर पानी इस तरह फैला हुआ है कि वह किसी छोटे तालाब जैसा दिखाई देता है. यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. बदबू के कारण आसपास का माहौल भी खराब हो गया है.

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मच्छरों का बढ़ा खतरा

जमा हुए गंदे पानी में बड़ी संख्या में मच्छरों का लार्वा पनप रहा है. अस्पताल में पहले से बीमार मरीज भर्ती हैं और ऐसे में मच्छरों की बढ़ती संख्या संक्रमण का खतरा और बढ़ा सकती है. मरीजों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में इलाज के साथ-साथ उन्हें गंदगी और मच्छरों से भी जूझना पड़ रहा है. यदि जल्द सफाई नहीं हुई तो डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

तीमारदारों और राहगीरों को हो रही परेशानी

अस्पताल आने वाले तीमारदारों और आम लोगों को मजबूरी में इसी गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है. कई जगह सड़क पूरी तरह पानी से ढकी हुई है. ऐसे में लोगों के कपड़े और जूते गंदे हो रहे हैं, वहीं फिसलने का खतरा भी बना हुआ है. दूर-दराज से इलाज कराने आने वाले मरीजों और उनके परिवारों को शुरुआत से ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

लापरवाही पर उठ रहे सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल की सफाई और जल निकासी की जिम्मेदारी तय होने के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा. आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. समय-समय पर शिकायतें होने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है.

बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका

स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह की गंदगी गंभीर खतरा पैदा कर सकती है. जहां मरीज इलाज के लिए आते हैं, वहीं अगर आसपास का वातावरण अस्वच्छ रहेगा तो संक्रमण फैलने का जोखिम भी बढ़ जाएगा. खासकर कमजोर मरीजों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति ज्यादा चिंताजनक मानी जा रही है.

जल्द कार्रवाई की मांग

स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से जल्द सफाई अभियान चलाने, सीवरेज का पानी निकालने और नियमित निगरानी की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि अस्पताल प्रबंधन और संबंधित विभाग मिलकर तुरंत कार्रवाई करें, ताकि मरीजों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिल सके.