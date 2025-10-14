Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई, गोदामों से लिए सैंपल

Rajasthan News: दीपावली पर मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शाहजहांपुर-बहरोड़ में छापे मारे. मावा-कलाकंद के सैंपल लिए गए और अस्वच्छता पर एक प्रतिष्ठान को नोटिस दिया गया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 14, 2025, 05:43 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 05:43 PM IST

Trending Photos

माउंट आबू और जयपुर से बोर हो गए? ये 4 गांव आपको देंगे रेगिस्तान में जन्नत का एहसास
6 Photos
Rajasthan Places To Visit

माउंट आबू और जयपुर से बोर हो गए? ये 4 गांव आपको देंगे रेगिस्तान में जन्नत का एहसास

राजस्थान की रूमा देवी बनीं अंतरराष्ट्रीय आइकन, अमेरिकी संसद और टाइम्स स्क्वायर में सम्मानित
7 Photos
jaipur news

राजस्थान की रूमा देवी बनीं अंतरराष्ट्रीय आइकन, अमेरिकी संसद और टाइम्स स्क्वायर में सम्मानित

Jaisalmer News: जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी बस में लगी आग, देखें तस्वीरें
5 Photos
jaisalmer news

Jaisalmer News: जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी बस में लगी आग, देखें तस्वीरें

धनतेरस पर इन चीजों की होती है शुभ खरीदारी! राजस्थान के बाजारों में उमड़ती है सबसे ज़्यादा भीड़
9 Photos
Dhanteras 2025

धनतेरस पर इन चीजों की होती है शुभ खरीदारी! राजस्थान के बाजारों में उमड़ती है सबसे ज़्यादा भीड़

राजस्थान में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई, गोदामों से लिए सैंपल

kota News: शाहजहांपुर (कोटपूतली-बहरोड़): जैसे ही दीपावली का पर्व नजदीक आ रहा है, बाज़ारों में मिठाइयों और नमकीन की बिक्री तेज़ हो गई है, जिसके साथ ही मिलावटखोरी की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं. इसे देखते हुए, खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपनी सतर्कता बढ़ा दी है और क्षेत्र में लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है.

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक डॉ. टी. शुभमंगला, ज़िला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी और अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर डॉ. ओमप्रकाश सहारण के निर्देशानुसार, सोमवार को शाहजहांपुर एवं बहरोड़ क्षेत्र में एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया.

शाहजहांपुर में प्रतिष्ठान को इम्प्रूवमेंट नोटिस
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष सिंह शेखावत ने इस अभियान की जानकारी दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शाहजहांपुर के मेन मार्केट स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार के गोदाम से कलाकंद एवं मीठा मावा के सैंपल लिए गए. निरीक्षण के दौरान परिसर में स्वच्छता मानकों का पालन नहीं पाए जाने पर प्रतिष्ठान को 'इम्प्रूवमेंट नोटिस' जारी किया गया. इसके अलावा, कांता जी की दुकान के गोदाम से मावा, गुलाब जामुन और मलाई बर्फी के सैंपल भी लिए गए. बहरोड़ में बेसन और सूजी के सैंपल लिए गए.

त्योहारी मांग को देखते हुए, टीम ने बहरोड़ में भी मिठाई और नमकीन बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की गहन जांच की. गोयल ट्रेडर्स से बेसन एवं सूजी के सैंपल लिए गए. सभी सैंपलों को आवश्यक परीक्षण हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला, जयपुर भेज दिया गया है. डॉ. शेखावत ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट आने के बाद, एफएसएसए अधिनियम के तहत नियमानुसार सख़्त कार्यवाही की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दुकानदारों और खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे गुणवत्ता, भंडारण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें ताकि आमजन तक सुरक्षित खाद्य सामग्री पहुंच सके.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं kota news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news