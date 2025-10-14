राजस्थान में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई, गोदामों से लिए सैंपल

kota News: शाहजहांपुर (कोटपूतली-बहरोड़): जैसे ही दीपावली का पर्व नजदीक आ रहा है, बाज़ारों में मिठाइयों और नमकीन की बिक्री तेज़ हो गई है, जिसके साथ ही मिलावटखोरी की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं. इसे देखते हुए, खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपनी सतर्कता बढ़ा दी है और क्षेत्र में लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है.

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक डॉ. टी. शुभमंगला, ज़िला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी और अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर डॉ. ओमप्रकाश सहारण के निर्देशानुसार, सोमवार को शाहजहांपुर एवं बहरोड़ क्षेत्र में एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया.

शाहजहांपुर में प्रतिष्ठान को इम्प्रूवमेंट नोटिस

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष सिंह शेखावत ने इस अभियान की जानकारी दी.

शाहजहांपुर के मेन मार्केट स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार के गोदाम से कलाकंद एवं मीठा मावा के सैंपल लिए गए. निरीक्षण के दौरान परिसर में स्वच्छता मानकों का पालन नहीं पाए जाने पर प्रतिष्ठान को 'इम्प्रूवमेंट नोटिस' जारी किया गया. इसके अलावा, कांता जी की दुकान के गोदाम से मावा, गुलाब जामुन और मलाई बर्फी के सैंपल भी लिए गए. बहरोड़ में बेसन और सूजी के सैंपल लिए गए.



त्योहारी मांग को देखते हुए, टीम ने बहरोड़ में भी मिठाई और नमकीन बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की गहन जांच की. गोयल ट्रेडर्स से बेसन एवं सूजी के सैंपल लिए गए. सभी सैंपलों को आवश्यक परीक्षण हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला, जयपुर भेज दिया गया है. डॉ. शेखावत ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट आने के बाद, एफएसएसए अधिनियम के तहत नियमानुसार सख़्त कार्यवाही की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दुकानदारों और खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे गुणवत्ता, भंडारण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें ताकि आमजन तक सुरक्षित खाद्य सामग्री पहुंच सके.



