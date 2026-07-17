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कोटा की गौशाला में दर्दनाक मौत पर बवाल, 25 लाख मुआवजे की मांग, प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी

Rajasthan News: कोटा नगर निगम की गौशाला में सांड के हमले में घायल कर्मचारी गोपाल भील की इलाज के दौरान मौत के बाद मामला गरमा गया है. कांग्रेस ने 25 लाख रुपये मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, निष्पक्ष जांच और गौशाला कर्मियों के लिए सुरक्षा किट व बीमा की मांग की है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 17, 2026, 05:46 PM|Updated: Jul 17, 2026, 05:46 PM
कोटा की गौशाला में दर्दनाक मौत पर बवाल, 25 लाख मुआवजे की मांग, प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी
Image Credit: कोटा में नगर निगम की गौशाला में ड्यूटी के दौरान सांड के हमले में घायल कर्मचारी गोपाल भील की इलाज के दौरान हुई मौत.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: कोटा में नगर निगम की गौशाला में ड्यूटी के दौरान सांड के हमले में घायल कर्मचारी गोपाल भील की इलाज के दौरान मौत के बाद मामला अब तूल पकड़ने लगा है. इस घटना को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी (शहर) आदिवासी जनजाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कर्मेंद्र मीणा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की. कांग्रेस ने हादसे के लिए सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजा, सरकारी नौकरी और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता कर्मेंद्र मीणा ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि नगर निगम की गौशाला में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे. उनका कहना है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था, जरूरी संसाधन और कर्मचारियों को सही प्रशिक्षण मिला होता तो शायद यह दर्दनाक हादसा टाला जा सकता था. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं बरती गई.

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परिवार पर आया आर्थिक संकट
ज्ञापन में बताया गया कि मृतक गोपाल भील अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे. उनकी मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. कांग्रेस ने कहा कि ऐसे मुश्किल समय में प्रशासन को पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करनी चाहिए, ताकि उन्हें भविष्य में आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े.

कांग्रेस ने रखीं ये प्रमुख मांगें
कांग्रेस ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मृतक के परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. इसके साथ ही परिवार के एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए. कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है. साथ ही गौशाला में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को सुरक्षा किट और बीमा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई.

मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन की चेतावनी
कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके परिवारों के हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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