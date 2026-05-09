/कोटा मेडिकल कॉलेज केस में बड़ी कार्रवाई! स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए दिया आदेश

राज्य चुनें
Rajasthan News: कोटा प्रसूता मौत मामले के बाद सरकार सख्त हो गई है. गायत्री राठौड़ ने अस्पतालों में ICU, OT और इमरजेंसी प्रोटोकॉल पर कड़ा पालन, मॉनिटरिंग और स्टरलाइजेशन अनिवार्य किया. 9 व 15 दवाओं पर रोक लगी, सैंपल जांच जारी है. लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी.
Kota News: कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूता की मौत के मामले ने पूरे राजस्थान में हलचल मचा दी है. इस घटना के बाद राज्य सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए जा रहे हैं. सरकार का साफ कहना है कि इस तरह की लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
इसी मामले को लेकर प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने एक हाई लेवल बैठक ली. बैठक में उन्होंने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज के तय प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए. खास तौर पर ICU, ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी यूनिट पर ज्यादा ध्यान देने को कहा गया है, क्योंकि इन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा संवेदनशील मरीजों का इलाज होता है.
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कहीं भी लापरवाही पाई गई तो सीधे तौर पर अस्पताल प्रभारी और संबंधित यूनिट हेड जिम्मेदार होंगे. साथ ही सीनियर डॉक्टरों और स्टाफ की समय पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि इलाज में किसी तरह की देरी न हो.
OT और ICU में नियमित स्टरलाइजेशन को अब अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही राज्य स्तर से मॉनिटरिंग टीमें भेजने का भी फैसला लिया गया है, जो अस्पतालों में जाकर व्यवस्थाओं की जांच करेंगी. दवाओं के भंडारण और पूरे अस्पताल प्रोटोकॉल पर भी अब सख्त निगरानी रखी जाएगी. सरकार ने यह भी कहा है कि गाइडलाइन को दोबारा सभी अस्पतालों में भेजा जाए ताकि किसी स्तर पर कोई कन्फ्यूजन न रहे.
इधर कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्ट-ऑपरेटिव गायनी वार्ड में हुई मौतों के बाद दवाओं को लेकर भी बड़ा कदम उठाया गया है. राजस्थान सरकार के औषधि नियंत्रक ने तत्काल प्रभाव से 9 दवाओं की बिक्री और सप्लाई पर रोक लगा दी है. इन दवाओं में डाइक्लोफेनाक, ट्रामाडोल, टोसिन, ओन्डेनसेट्रॉन, बुपीवाकेन इंजेक्शन के साथ-साथ IV कैथेटर और डिस्पोजेबल सिरिंज शामिल हैं. ये सभी दवाएं लोकल परचेज के तहत खरीदी गई थीं, जिन पर अब जांच बैठा दी गई है.
कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूता की मौत के मामले के बाद जिन दवाओं पर रोक लगाई गई है, उनकी सूची भी सामने आई है. इन दवाओं में अमिकासिन इंजेक्शन, ट्रानेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन, फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन, डी.5 (डेक्सट्रोज) इंजेक्शन 5% के दो अलग-अलग बैच, मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन और कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन / रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन शामिल हैं. इसके अलावा सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन 1 ग्राम के चार अलग-अलग बैच भी इस रोक में शामिल किए गए हैं.
इसी सूची में आगे मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, एमआर इंजेक्ट डिस्पोजेबल सिरिंज 2 एमएल और स्टेरिलाइफ इन्फ्यूजन सेट भी शामिल हैं. ये सभी दवाएं और मेडिकल उपकरण आमतौर पर अस्पतालों में ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद मरीजों के इलाज में उपयोग किए जाते हैं, खासकर ड्रिप, इंजेक्शन और इमरजेंसी ट्रीटमेंट में इनका इस्तेमाल होता है.
ड्रग कंट्रोलर ने साफ निर्देश दिए हैं कि इन बैच की दवाओं को तुरंत बाजार और अस्पतालों से हटाया जाए और किसी भी मरीज या संस्थान को इनकी सप्लाई न की जाए. कोटा और बूंदी में टीमों ने अस्पताल के वार्ड और ड्रग स्टोर से सैंपल भी इकट्ठा किए हैं ताकि जांच की जा सके कि कहीं दवाओं की गुणवत्ता में कोई कमी तो नहीं थी. सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर आगे भी ऐसी कोई घटना सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!