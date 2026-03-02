सांगोद में अवैध खनन माफियाओं पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा! JCB और 2 ट्रैक्टर रंगे हाथों जब्त

Kota News: सांगोद क्षेत्र के कोटड़ी गांव में रविवार रात अवैध मिट्टी खनन को लेकर माहौल गरमा गया. ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभालते हुए मौके पर पहुंचकर खुदाई का काम रुकवा दिया. सूचना मिलने पर पुलिस भी तुरंत वहां पहुंची और एक जेसीबी मशीन के साथ दो ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया. आगे की कार्रवाई के लिए खनन विभाग को भी सूचित कर दिया गया है.

जानकारी के अनुसार रविवार रात गांव के पास कुछ लोग जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई कर रहे थे. खुदाई की गई मिट्टी को ट्रैक्टरों में भरकर ले जाया जा रहा था. ग्रामीणों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वे बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से गांव के आसपास अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा था. इससे गांव के रास्तों और खेतों को नुकसान हो रहा था.

ग्रामीणों ने खुदाई कर रही जेसीबी और मिट्टी से भरे दोनों ट्रैक्टरों को रुकवा दिया. इसके बाद उन्होंने तुरंत सांगोद पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा. पुलिस ने हालात का जायजा लिया और ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की.

पुलिस ने मौके से दो ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया. तीनों वाहनों को सांगोद थाने लाया गया है. पुलिस ने बताया कि फिलहाल वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

इस मामले में सांगोद थाना सीआई अनिल गौतम ने बताया कि कोटड़ी गांव से अवैध खनन की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया. वहां मिट्टी के परिवहन में लगे दो ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन पाई गई, जिन्हें जब्त कर लिया गया है.

सीआई ने यह भी बताया कि नियमानुसार आगे की कार्रवाई के लिए खनन विभाग को जानकारी दे दी गई है. अब खनन विभाग की टीम मामले की जांच करेगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई तय करेगी.

घटना के बाद गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन से इलाके को नुकसान पहुंच रहा था, इसलिए उन्होंने सख्त कदम उठाया. फिलहाल पुलिस और खनन विभाग की कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है.

