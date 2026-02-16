Zee Rajasthan
13 लाख अभ्यर्थियों के बीच परफेक्ट स्कोर के साथ कबीर ने किया टॉप, जेईई मेन्स 2026 का रिजल्ट हुआ जारी

Rajasthan News: जेईई मेन्स 2026 का रिजल्ट जारी, 13 लाख अभ्यर्थियों में कबीर चिल्लर ने 300/300 परफेक्ट स्कोर से टॉप किया. बाड़मेर के प्रतीक भगतानी 99.38 परसेंटाइल के साथ डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, सेल्फ स्टडी से मिली बड़ी सफलता.

13 लाख अभ्यर्थियों के बीच परफेक्ट स्कोर के साथ कबीर ने किया टॉप, जेईई मेन्स 2026 का रिजल्ट हुआ जारी

JEE Mains 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन्स 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार परीक्षा में 13 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया. रिजल्ट के साथ ही फाइनल आंसर की घोषणा से पहले आए आपत्तियों के आधार पर कुल 9 प्रश्नों को ड्रॉप किया गया. एलेन कोचिंग के कबीर चिल्लर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे 300 में से 300 नंबर हासिल किए और परफेक्ट 100% स्कोर के साथ टॉप किया. कुल 12 छात्रों ने 100% स्कोर प्राप्त किया, जिनमें से 7 छात्र एलेन कोचिंग के क्लासरूम से थे और इनमें 4 कोटा क्लासरूम के छात्र शामिल हैं. कोचिंग सेंटर में कबीर और अन्य टॉपर्स की सफलता पर जश्न का माहौल देखने को मिला.

बाड़मेर के प्रतीक भगतानी बने डिस्ट्रिक्ट टॉपर, सेल्फ स्टडी से हासिल सफलता
जेईई मेन्स सेशन-1 में बाड़मेर के प्रतीक भगतानी ने जिले में टॉप किया और 99.38 परसेंटाइल हासिल की. प्रतीक ने बिना किसी कोचिंग के केवल सेल्फ स्टडी के दम पर यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में जिले का मान बढ़ाया. परिवार और जिले में उनकी सफलता को लेकर खुशी की लहर है. प्रतीक की मेहनत और लगन ने युवाओं के लिए प्रेरणा का उदाहरण पेश किया है, और यह साबित किया कि सही दिशा और लगातार प्रयास से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है.

खबर अपडेट की जा रही है...

