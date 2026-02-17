Zee Rajasthan
जेईई मेन में फिर चमका राजस्थान! 3 छात्रों ने झटके 100 परसेंटाइल, देशभर में मचाया धमाल

JEE Mains 2026 Result: एनटीए ने जेईई मेन 2026 सेशन-1 का रिजल्ट जारी किया. 12 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किए, जिनमें सबसे ज्यादा 3 राजस्थान से हैं. दिल्ली के श्रेयस मिश्रा टॉपर बने. 9 सवाल ड्रॉप हुए और 5 के जवाब बदले गए. सेशन-2 की परीक्षा 2 से 9 अप्रैल के बीच होगी.

Published: Feb 17, 2026, 02:58 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 02:58 PM IST

JEE Mains 2026 Topper List: इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित जेईई मेन 2026 के पहले सत्र का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने किया था. पेपर-1 यानी बीई और बीटेक के नतीजों में इस बार 12 छात्रों ने 100 एनटीए स्कोर हासिल किया है. इनमें सबसे ज्यादा 3 छात्र राजस्थान से हैं. आंध्र प्रदेश से 2 अभ्यर्थियों को परफेक्ट स्कोर मिला है. दिल्ली, बिहार, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना से 1-1 छात्र ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किया है. दिल्ली के श्रेयस मिश्रा इस सत्र के टॉपर बने हैं.

इस बार खास बात यह रही कि 100 पर्सेंटाइल पाने वालों में कोई भी छात्रा शामिल नहीं है. हरियाणा की आशी ग्रेवाल ने 99.9969766 स्कोर के साथ लड़कियों में पहला स्थान हासिल किया. अगर पिछले वर्षों से तुलना करें तो 2025 में पहले सत्र में 23 छात्रों को 100 पर्सेंटाइल मिला था. 2023 में यह संख्या 20 और 2022 में 14 रही थी.

100 एनटीए स्कोर पाने वाले छात्रों में श्रेयस मिश्रा (दिल्ली), कबीर छिल्लर, चिरंजीब कार और अर्णव गौतम (राजस्थान), नरेंद्रबाबू गरी महिथ और पासला मोहित (आंध्र प्रदेश), शुभम कुमार (बिहार), भावेश पात्रा (ओडिशा), अनय जैन (हरियाणा), माधव विरादिया (महाराष्ट्र), पुरोहित निमय (गुजरात) और विवान शरद महेश्वरी (तेलंगाना) शामिल हैं. ये सभी अलग-अलग राज्यों से हैं और इन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है.

राज्यवार टॉपर्स की बात करें तो 12 टॉपर 9 राज्यों से हैं. उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष ने 99.9992497 स्कोर किया है. कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, असम, झारखंड, केरल, पुडुचेरी, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गोवा और अरुणाचल प्रदेश के टॉपर्स का स्कोर 99.99 से 99.73 के बीच रहा है.

कैटेगरी के हिसाब से देखें तो 12 में से 11 छात्र सामान्य वर्ग से हैं. ओबीसी-एनसीएल श्रेणी से आंध्र प्रदेश के नरेंद्रबाबू गरी महिथ को 100 पर्सेंटाइल मिला है. जनरल-ईडब्ल्यूएस में राजस्थान के श्रेष्ठ जसोरिया ने 99.9992442 स्कोर किया. एससी वर्ग में आंध्र प्रदेश के देवा श्रीवेद को 99.9992271 और एसटी वर्ग में राजस्थान के दक्ष सेहरा को 99.9938620 अंक मिले. दिव्यांग श्रेणी में मध्यप्रदेश के अर्श जैन ने 99.9100843 स्कोर हासिल किया.

इस बार परीक्षा के बाद जारी प्रोविजनल आंसर-की पर आई आपत्तियों की जांच के बाद एनटीए ने 9 सवाल हटा दिए. इनमें मैथ्स के 2 और फिजिक्स के 7 प्रश्न शामिल हैं. जिस शिफ्ट में सवाल हटाया गया, उस शिफ्ट के सभी छात्रों को पूरे अंक दिए गए. अगर किसी सवाल में टाइपिंग या अनुवाद की गलती होती है और उसे ठीक करना संभव नहीं होता, तो उसे ड्रॉप कर दिया जाता है.

साथ ही 5 सवालों के जवाब में बदलाव किया गया है. कुछ प्रश्नों के एक से ज्यादा सही उत्तर पाए गए. ऐसे मामलों में जिन छात्रों ने सही विकल्प चुना, उन्हें पूरे अंक दिए गए. एक प्रश्न में तो चारों विकल्प सही माने गए. हालांकि कुछ छात्रों का कहना है कि उन्होंने नेगेटिव मार्किंग के डर से सवाल नहीं किया और इससे उन्हें नुकसान हुआ.

सुरक्षा के लिहाज से इस बार परीक्षा में कई नए इंतजाम किए गए. पहली बार ओटीपी आधारित आधार ई-केवाईसी सिस्टम लागू किया गया. देशभर में सैकड़ों सिटी कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर और विशेष टीमें तैनात रहीं. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी और एआई आधारित निगरानी की व्यवस्था थी. साथ ही 5जी जैमर भी लगाए गए, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके.

जनवरी 2026 सत्र में कुल 13,55,293 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 13,04,653 परीक्षा में शामिल हुए. उपस्थिति करीब 96.26 प्रतिशत रही. परीक्षा में लगभग 8.55 लाख पुरुष और 4.49 लाख महिला अभ्यर्थी शामिल हुए. छात्रों को जेईई मेन में दो मौके मिलते हैं. दोनों में से जिस सत्र में बेहतर स्कोर आता है, उसी के आधार पर मेरिट तैयार होती है.

अब दूसरे सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 25 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है. सेशन-2 की परीक्षा 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 के बीच होगी. अंतिम परिणाम 20 अप्रैल तक जारी किए जाने की संभावना है.

