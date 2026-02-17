Zee Rajasthan
जेईई मेन में 100 परसेंटाइल के साथ कबीर छिल्लर ने मारी बाजी, पढ़ें टॉपर की सक्सेस स्टोरी

Rajasthan News: जेईई मेन जनवरी सेशन में राजस्थान फिर नंबर वन रहा. कबीर छिल्लर ने 300/300 अंक हासिल किए. राजस्थान से 3 छात्रों ने 100 परसेंटाइल, कोटा कोचिंग सेंटर से तैयारी, सफलता में फैकल्टी और परिवार का सहयोग अहम रहा.

Published: Feb 17, 2026, 04:45 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 04:45 PM IST

Kabir Chillar Success Story: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन जनवरी सेशन के परिणाम सोमवार को जारी कर दिए हैं. इस बार राजस्थान फिर नंबर वन रहा. 100 परसेंटाइल पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में राजस्थान ने देश में सबसे अधिक विद्यार्थियों को यह उपलब्धि दिलाई. राज्य से कुल तीन विद्यार्थियों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया. आंध्र प्रदेश दो विद्यार्थियों के साथ दूसरे स्थान पर रहा. वहीं दिल्ली-एनसीटी, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना से एक-एक विद्यार्थी 100 परसेंटाइल पाने में सफल रहे.

राजस्थान के तीनों टॉपर्स में कबीर छिल्लर, चिरंजीब कार और अर्णव गौतम शामिल हैं. इन तीनों ने कोटा के निजी कोचिंग संस्थान से तैयारी की है. इस बार 100 परसेंटाइल पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम होकर 12 रह गई, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 14 थी. कबीर छिल्लर ने खासकर 300 में से 300 अंक हासिल कर पूरे देश में नाम कमाया है.

कबीर छिल्लर पिछले दो साल से कोटा के एलन करियर इंस्टीट्यूट के नियमित क्लासरूम स्टूडेंट हैं. उनके पिता मोहित छिल्लर आईआईटीयन हैं और फिलहाल एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं. कबीर ने दसवीं कक्षा 98 प्रतिशत अंकों के साथ पूरी की थी. अपने सफलता के राज को साझा करते हुए कबीर ने कहा कि सही दिशा में मेहनत करना सबसे जरूरी है. इसके लिए उनके अनुसार एलन के फैकल्टीज का मार्गदर्शन और परिवार का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण रहा.

कबीर ने बताया कि उन्होंने नियमित स्टडी शेड्यूल, लगातार रिवीजन और मॉक टेस्ट के जरिए अपनी तैयारी को मजबूत किया. कोटा में आना उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. यहां आने के बाद उन्होंने हर विषय के कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझा और रटने के बजाय समझने पर जोर दिया. उन्होंने हर टॉपिक को छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ा, शॉर्ट नोट्स बनाए और नियमित रूप से रिवीजन किया.

टाइम मैनेजमेंट और उत्तरों की एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान दिया. गलतियों का एनालिसिस करना कबीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम था. इसके जरिए हर टेस्ट के बाद उनकी परफॉर्मेंस लगातार बेहतर होती गई. तैयारी के बीच वे दोस्तों के साथ बाहर घूमकर समय भी बिताते रहे, ताकि मानसिक रूप से ताजगी बनी रहे.

कबीर का लक्ष्य आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना और भविष्य में एमआईटी जाने का है. उनका परिवार मूलतः गुड़गांव से है. उनके इस शानदार प्रदर्शन ने राजस्थान का नाम देशभर में रोशन कर दिया है.

कबीर की सफलता न सिर्फ उनकी मेहनत, बल्कि सही मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग का परिणाम है. उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ निश्चय, नियमित अभ्यास और सही रणनीति के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. कबीर जैसे टॉपर्स देश के हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा बनकर आए हैं.

